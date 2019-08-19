Almanya dizelden vazgeçmiyor

Batı Avrupa’da dizel otomobillerin satışları yüzde 15.2 düşüşle 2.89 milyon adete geriledi. Pazar payı yüzde 31.7’e indi. 17 ülkeden sadece Almanya’da dizelin payı 2.2 puan artışla yüzde 34.6’ya çıktı

Emisyon skandalı sonrası Avrupa'da popülaritesini kaybeden dizel otomobillerin satışları son üç yıldır azalıyor. Bir dönem yüzde 60'lar seviyesinde pazar payına sahip dizellerin kan kaybı 2019'da da devam ediyor.

LMC Automotive'in 17 ülkenin yer aldığı Batı Avrupa'da yaptığı araştırmaya göre, dizellerin satışı 2019 Ocak- Temmuz döneminde yüzde 15.2 düşüşle 3.41 milyon adetten 2.89 milyon adete geriledi. Dizelin pazar payı ise 5 puan düşüşle yüzde 36.7'den yüzde 31.7'ye indi.

En önemlisi ise temmuz sonu itibariyle dizelin yüzde 50'den fazla pazar payına sahip olduğu Batı Avrupa ülkesi kalmadı. Dizeller ilk kez benzinli, hibrit, plug in hibrit ve elektrikli otomobiller karşısında geride kaldı.

Yılın ilk 7 ayında sadece Alman tüketicilerin dizel sevdasının sürdüğü görüldü. Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarı Almanya'da dizellerin pazar payı 2.2 puan artışla yüzde 34.6'ya çıktı.

Almanya'da birçok kentte getirilen yasağa rağmen dizellerin pazar payının yükselmesi dikkat çekti.

Bu dönemde Almanya dışındaki 16 ülkede dizelin pazar payı geriledi. En keskin düşüşler Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İrlanda'da görüldü. Dizelin pazar payı Portekiz'de 13.5, İtalya'da 11.0, Yunanistan'da 10.4, İrlanda'da 8.5 puan geriledi.

Portekiz, İtalya ve İrlanda'da dizelin payı 2018 Temmuz'unda yüzde 53 seviyesindeydi.



TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI DÜŞÜYOR

TÜRKIYE'DE de dizel otomobillerin pazar payı düşüyor. Yılın ilk 7 ayında dizellerin payı 3.88 puan azalışla yüzde 59.98'den yüzde 56.10'a geriledi. 2018'de dizelin payı 58.09 olarak gerçekleşmişti.