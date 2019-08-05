Oto ihracatı yüzde 343 arttı

2017’de otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 6’ncılığa yükselen ABD’nin yıldızı yeniden parlamaya başladı. İlk yedi aylık ihracat yüzde 14 artışla 631 milyon dolara çıktı. Oto ihracatı ise yüzde 343 arttı

Türkiye otomotiv sektörü temmuzda yüzde 5 artışla 2.9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv, yüzde 18'lik pay ile Türkiye ihracatında ilk sırada yer aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk altı aylık ihracat yüzde 5 azalarak 18 milyar 216 milyon dolar oldu.

2017'de otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 6'ncılığa kadar yükselen ABD'nin yıldızı Mart 2019'dan itibaren yeniden parlamaya başladı. 2019'un ilk iki ayındaki düşüş sonrasında ABD ihracatı artmaya başladı. Martta yüzde 44 olan ihracat artışı, nisanda yüzde 64, haziranda yüzde 18, temmuzda yüzde 55 oldu. İlk yedi aylık ihracat ise yüzde 14 artışla 631 milyon 199 bin dolara yükseldi.



REKOR ARTIŞ

ABD'nin yeniden gözde ihracat pazarı olmasının arkasında ise bu ülkeye yapılan binek otomobil ihracatında yaşanan artışlar etkili oldu. Binek otomobil ihracatı baz etkisiyle nisanda 43 bin 947 gibi rekor seviyede arttı. İkinci yüksek artış yüzde 343 ile temmuzda yaşandı. Artış bu hızla devam ederse, ABD'ye gerçekleşen ihracatın yıl sonunda 1 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye otmotiv sektörü 2016'da ABD'ye 700 milyon 494 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat 2017'de 1 milyar 408 milyon 328 bin dolarla rekor kırdı. 2018'de ise 1 milyar 113 milyon 909 bin dolara geriledi.

Tofaş 2015'ten beri Doblo'yu RAM markasıyla ABD'ye satıyor. Toyota ise Sakarya fabrikasında ürettiği C-HR modelini 2017'den beri ihraç ediyor. RAM Promaster City Haziran 2019 itibariyle ABD'de toplam 63 bin adet satış rakamına ulaştı. Toyota C-HR'ın toplam satış rakamı 101 bin adet oldu.



İHRACATÇILAR DA İÇ PAZAR DİYOR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, binek otomobiller ile otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışların ihracata olumlu yansıdığını söyledi. Sürdürülebilir ihracat artışı için iç pazar canlılığının önemine dikkat çeken Baran Çelik, "İç pazarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sektöre yönelik yeni bir ÖTV düzenlemesi gerekiyor. İç pazarı yeniden canlandıracak bu adım, ihracata da olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.



YENİ CLİO İHRACATI BAŞLADI

OİB verilerine göre, binek otomobil ihracatında en yüksek artış ABD'den sonra İsrail'e gerçekleşti. İsrail'e binek otomobil ihracatı yüzde 220, Polonya'ya ise yüzde 71 arttı. Türkiye otomotiv sektörünün en büyük otomobil pazarı olan Fransa'ya ihracatın yüzde 28 arttığı görüldü. Yenilenen Clio'nun Fransa başta olmak üzere Avrupa'da satılmaya başlaması, Fransa'ya binek otomobil ihracatındaki artışın nedeni oldu.