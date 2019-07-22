Samuray dizeli bitirdi

Dizelin pazar payı Avrupa’da 2019’un ilk beş ayında yüzde 32’ye geriledi. Başta Japonlar olmak birçok marka ürün gamından dizeli çıkarmaya başladılar. Hatta dizel otomobil satışlarını durduran da var

Emisyon skandalı sonrasında popülaritesini yitiren dizel otomobillerin pazar kaybı 2019'da da devam ediyor. Skandal öncesi dizel otomobillerin Avrupa'daki pazar payı yüzde 60'lar seviyesindeydi. 2014'te yüzde 53.1 olan dizelin payı 2018'de yüzde 36'ya geriledi. 2019'un ilk beş ayında ise yüzde 32 oldu. Böylece dizel otomobillerin payı popülaritesinin yükselişe geçtiği 2000'lerin başlarından bu yana en düşük seviyeye indi. 2001'de Avrupa'da dizelin payı yüzde 36 civarındaydı.

Bu tablo karşısında otomobil üreticileri dizel yatırım planlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Talebin önümüzdeki dönemde daha da azalacağını öngören üreticiler, dizelleri ürün gamından çıkarmaya başladı. Bazı markalar dizel motorlu otomobil satışını hemen durdururken, bazıları kademeli olarak durdurma yönünde karar aldı. Bunda dizel talebinin düşmesinin yanı sıra Avrupa'da birçok ülkede dizel otomobillere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar da etkili oldu.

Auto Ajans'ın haberine göre dizel otomobil konusunda harekete geçen ilk markalar Japon ağırlıklı. Japon otomotiv devi Toyota, Avrupa'da 2018, Türkiye'de 2019'dan beri dizel otomobil satmıyor. Bir diğer Japon marka Nissan da ticari araçlar hariç 2021'den itibaren dizel motorları ürün gamından çıkaracak.







MACERA 18 YIL SÜRDÜ

Japon Honda'da da 2021'de Avrupa'da dizel otomobil satışını durdurmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse Honda'nın dizel macerası sadece 18 yıl sürmüş olacak. Dizel pazarına uzun yıllar girmekte direnen Honda, geliştirdiği dizel motoru 2003'de Accord modeliyle satışa sunmuştu.



TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ VAR

Türkiye'de dizel otomobillerin pazar payı son yıllarda düşmesine rağmen Avrupa ülkelerine göre hala yüksek. 2015'te yüzde 61.7 olan dizelin payı, 2016'da yüzde 61.5'e, 2017'de yüzde 60.67, 2018'de yüzde 58.09'a geriledi. Düşüş eğilimi 2019'da da devam ediyor. Yılın ilk altı ayında dizelin payı yüzde 56.07 olarak gerçekleşti. Dizeli ürün gamından çıkaran markaların çoğalmasıyla birlikte Türkiye'de de dizel satışlarının düşmesi bekleniyor.



AVRUPALI MARKALAR YAVAŞ

Dizel araç konusunda önemli bir paya sahip olan Fiat Chrysler Automobiles Grubu da, 2022'den itibaren dizel motorlardan uzaklaşmayı planlıyor. Kia, 2018'de dizel motorlara olan yatırımlarını durdurdu. Volvo da 2019'dan itibaren yeni araçlarında dizel sunmayacağını açıkladı. VW Grubu, net tarih vermese de dizelleri ürün gamından çıkarmayı planlıyor. Gruba ait Skoda markası, yeni Octavia'da dizel motor kullanmayacak.