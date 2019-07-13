Katar’dan VW yatırımına destek

1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye’yi seçen Volkswagen’in kararında Katar Devlet Fonu da etkili oldu. Denetim Kurulu toplantısında Katar, Türkiye’den yana tavır aldı

Volkswagen Grubu'nun, dev yatırım için Türkiye'yi seçtiğini resmen açıklaması beklenirken, karar aşamasında yaşanan detaylar da belli olmaya başladı. VW Grubu'nun yüzde 17 hissedarı olan Katar'ın 1.3 milyar euroluk fabrika yatırımında Türkiye'den yana tavır aldığı anlaşıldı.

Alman Automobilwoche gazetesinin haberine göre Katar Devlet Fonu'nun VW'nin Almanya-Wolfsburg'daki merkezinde yapılan Denetim Kurulu toplantısında Türkiye lehine oy kullandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre VW Grubu, yatırıma ilişkin resmi açıklamayı ağustosun ikinci yarısında yapması bekleniyor.







2022'DE DEVREYE GİRECEK

Türkiye'de 4-5 bin kişilik istihdam yaratacak fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Manisa'da inşaa edilmesi beklenen fabrikada Volkswagen Grubu'nun Skoda ve Seat markaları için üretim yapılacak. Fabrikanın üretim kapasitesinin yıllık 300 bin adet olması planlanıyor.



DOĞUŞ OTO'NUN HİSSELERİ UÇTU

Volkswagen Grubu, henüz resmi bir açıklama yapmazken yaşanan bu sıcak gelişmeler, markanın Türkiye distribütörü Doğuş Oto'nun borsadaki hisselerinin tavan yapmasına neden oldu. Doğuş Oto'nun hisseleri gün içinde yüzde 6'dan fazla yükseldi. Hızlı yükseliş sonrasında Borsa İstanbul'da devre kesici mekanizması çalıştı.