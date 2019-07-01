Fabrikaların efendisi yerli otoya geliyor

3 kıta 11 ülkede dev markalara ait fabrikaları yöneten Akın Aydemir, yurtdışından dönüş yaptı. Aydemir’in, yerli otomobil fabrikasının başına geçecek en doğru isim olduğu konuşuluyor

Akın Aydemir, otomotiv dünyasının yakından tanıdığı bir mühendis. Türkiye'yi dünyada temsil eden az sayıdaki isimlerden … 2017'de Tofaş'tan FCA Grubu'nun ABD fabrikasına transfer olan, ardından FCA'nın Kanada fabrikasına atanan Aydemir'in, yurtdışı macerası sona erdi. İki yıllık sözleşmesi sona eren Aydemir'in sessiz sedasız Türkiye'ye dönmesi aklıma çılgınca sorular getirdi.

Fabrika inşaatına bu yıl içinde başlamayı planlayan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimi Aydemir'e emanet eder mi?

Bence Aydemir, fabrika için en doğru isim. Çünkü bugüne kadar 3 kıtada 11 ülkede 3 otomotiv şirketinde çalışan Aydemir, Toyota Corolla, Honda Civic, Ram 1500 ve Fiat Egea'nın da aralarında bulunduğu 8 otomobil modelini piyasaya sürdü. Birçok otomotiv devinin fabrikasının kurulmasında sorumluluk aldı.

Umarım TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Aydemir'i başka markalara kaptırmaz. Ancak Karakaş'ın daha önce ekibiyle ilgili yaptığı açıklamaları da doğru ismin Aydemir olduğunu işaret ediyor. Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Karakaş, "Ekibimiz deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş arkadaşlardan oluşuyor. Her şeyin temelinde çalışanlarımızı gördüğümüz için alanında en iyi kişisel deneyime sahip uygun insanları işe alıyoruz" şeklinde konuşmuştu.



SICAK BAKIYOR

Bu arada Akın Aydemir'in de yerli otomobile sıcak baktığı biliniyor. Aydemir daha önce Hürriyet'te çıkan bir röportajında "Kariyerimi Türkiye için böylesine önemli bir projeyle tamamlamak isterim" demişti.



İKİ YILDIR YURTDIŞINDA

1990'DA Toyota'da çalışmaya başlayan Aydemir, iki yıl Japonya'da yalın üretimi öğrendikten sonra 1994'te Türkiye'deki Toyota tesislerinin kurulmasında görev yaptı. Ardından 1997'de Honda Türkiye'nin Gebze'deki fabrikasının kuruluş aşamasında çalıştı. 1999'da ise Honda Kanada fabrikasında üretimden sorumlu isim oldu. 2010-2017 yılları arasında Tofaş Bursa fabrikasının Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü'nü yürüten Aydemir, 2017'de FCA Grubu'nun ABD-Michigan'daki Sterling Heights fabrikasına transfer oldu. 2018'de ise FCA'nın Kanada fabrikasının başına geldi. Aydemir sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.



ÜRETİM İÇİN MARMARA BÖLGESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

TOGG, yerli otomobilin üretileceği akıllı fabrikanın inşaatına bu yıl içinde başlamayı planlıyor. MAarmara Bölgesi'nde kurulacak fabrikanın yeri için Gebze ve Dilovası konuşuluyor.