Elektrikli otoda kriter 500 KM

Elektrikli otomobile olan ilgi Avrupa’nın çok gerisinde. Tüketiciler, şarj istasyonu sayısının yetersiz olması ve düşük menzil nedeniyle elektrikli tercih etmiyor. Menzil 500 km’ye çıkarsa satın alacaklarını söylüyor

Avrupa'da elektrikli otomobil pazarı büyüyor. Özellikle yüksek teşviklerin uygulandığı ülkelerde satışlar artıyor. Norveç, İngiltere, Almanya gibi... Türkiye'de ise teşviklere rağmen elektrikli otomobil satışları düşük seyrediyor. 2018'de sadece 155 adet elektrikli otomobil satıldı. 2019'un Ocak- Mayıs döneminde satılan elektrikli otomobil satışı 76 adet olarak gerçekleşti. DORinsight'ın Auto Ajans için yaptığı araştırma, Türkiye'de satışların neden düşük olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öncelikle ankete katılan her 10 kişinin 7'si "elektrikli otomobil satın almam" diyor. Bunun en büyük nedeni şarj istasyonu sayısının yetersiz olması. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu nedenle elektrikli otomobil tercih etmediğini söylüyor. Bu oran yüzde 77 gibi oldukça yüksek. Katılımcıların yüzde 57'si elektrikli otomobil satın almamasının nedeni olarak araçların menzilinin düşük olmasını, yüzde 52'si de fiyatların pahalı olmasını gösteriyor. Ancak, düşük menzil sorunu çözüldüğünde durum değişiyor. Katılımcıların yüzde 78'i "elektrikli otomobilin menzili 500 km üzerine çıksa satın alır mıydınız?" sorusuna 'evet' cevabı veriyor.



HİBRİTE İLGİ VAR

Araştırma hibrit araçların elektrikli otomobillerden daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Katılımcıların hibrit araç satın alma nedenleri arasında yüzde 94 ile düşük yakıt tüketimi, yüzde 86 ile çevreci, yüzde 49 ile konvansiyonel motorlara göre daha sessiz olması bulunuyor.



KRİTERLER DEĞİŞTİ

Ankette en dikkat çekici gelişme otomobil tercihinde kriterlerin değişmesi oldu. Buna göre yakıt tüketimi yüzde 81 ile ilk sıraya yerleşti. Daha önce ilk sırada yer alan fiyat ve ödeme koşulları yüzde 57 ile ikinci sıraya geriledi.



BU YIL OTO ALIRIM DİYENLERİN ORANI % 46

ANKETE katılanların yüzde 46'sı 1 yıl, yüzde 23'ü iki, yüzde 12'si üç yıl içinde otomobil satın almayı ya da yenilemeyi düşündüğünü söyledi. Otomobil satın almayı planlamayanların oranı yüzde 10 oldu.



YILDA 10-20 BİN KM YOL YAPIYORUZ

ANKET sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 53'ü otomobille yılda 10-20 bin kilometre yol yapıyor. 10 bin kilometreden az yol yapanların oranı yüzde 18, 20-30 bin kilometre yol yapanların oranı yüzde 16.



HYUNDAİ ELANTRA'YA SPORTİF TASARIM

HYUNDAI'NIN Türkiye'de Accent'ten sonra en çok bilinen modeli Elantra'ya makyajlanarak daha dinamik ve sportif bir tasarıma kavuştu. Yeni nesil basamaklı ızgara, aracı eskisinden daha geniş gösteriyor. Üçgen formdaki geriye doğru uzayan LED farları ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran LED stoplar ise dikkat çekiyor. Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra'nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108 bin 500 TL'den başlıyor.



FORD TİCARİ ARAÇLARINI YENİLEDİ

FORD, Tourneo ve Transit Connect modellerini, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre yeniledi. Yeni Ford Tourneo & Transit Connect, geliştirilen teknolojik donanımları, yeni 8 ileri otomatik şanzımanı ve motor seçenekleri ile ticari araç segmentinde standartları yeniden belirliyor. Yeni Transit Connect'in satış fiyatı 119 bin TL'den, Tourneo Connect'in ise 145 bin TL'den başlıyor. Yeni Transit Connect, Trend paketiyle 1.5 dizel 100 bg motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.



SUV PAZARINDA İDDİASINI ARTIYOR

RENAULT'NUN C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar, makyajlandı. Yeni krom ızgarası, yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile daha dinamik bir tasarıma kavuşan Yeni Kadjar; Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile satışa sunuldu. Yeni Kadjar'ın fiyatı 158 bin 250 TL'den başlıyor. 1.3 TCe benzinli motor, yeni Kadjar ile birlikte Türkiye'de Renault ürün gamında ilk kez pazara sunuluyor. 140 bg (manuel/EDC) ve 160 bg (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip yeni nesil motor, Daimler ile birlikte geliştirildi.



DS 3 CROSSBACK TÜRKİYE'DE

HER yıl yeni bir modelini piyasaya çıkarmayı hedefleyen DS, Türkiye'de DS 7 Crossback'ten sonra DS 3 Crossback'i tanıttı. Tüm Türkiye'ye DS Store İstanbul üzerinden satışı gerçekleşecek olan DS 3 Crossback, 250 bin TL'den başlayan özel lansman fiyatının yanı sıra hazirana özel takas desteği ile sunuluyor. Avantgarde bir tasarıma sahip olan DS 3 Crossback, özel teknolojileriyle segmentindeki çıtayı yükseltiyor.