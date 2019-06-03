Türkiye gaz seviyor

Yaklaşık 4.8 milyon adetle dünyada en fazla LPG’li aracın bulunduğu Türkiye, otogaz tüketiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise Güney Kore’den sonra ikinci sırada yer alıyor

Otogaz Türkiye'nin bir gerçeği. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2019 Mart sonu itibariyle trafiğe kayıtlı binek otomobil sayısı 12 milyon 457 bin adet. Bu otomobillerin yüzde 37.8'i LPG'li, yüzde 37.1'i dizel, yüzde 24.8'i ise benzinli, yüzde 0.1'i ise elektrik ve hibrit araçlardan oluşuyor. Yaklaşık 4.8 milyon adetle dünyada en fazla LPG'li araç bulunan ülkesi olan Türkiye, otogaz tüketiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise Güney Kore'den sonra ikinci sırada bulunuyor. Ayrıca, 11 bin civarındaki otogaz istasyonu ile dünyadaki en fazla otogaz ağına sahip ülke konumunda…



FABRİKA ÇIKIŞLI

Türkiye'de otomobillerin büyük bir kısmı dönüştürülerek LPG'li hale getiriliyor. Ancak, fabrika çıkışlı LPG'li otomobiller de var. Honda Gebze'de ürettiği Civic Sedan modelinde LPG seçeneği sunuyor. Dacia da fabrika çıkışlı LPG modellerini Türkiye'ye getirdi. ECO-G olarak adlandırdığı bu seriyi Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy binek modelleri ile satışa sundu. ECO-G serisi, benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliği ile öne çıkıyor. LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25-30 daha uygun kullanım maliyeti ile öne çıkıyor. LPG'li versiyonları ile Logan MCV 88 bin 900 TL, Sandero 91 bin 900 TL, Lodgy 101 bin 900 TL, Duster ise 108 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



DÖNÜŞÜMÜ BAYİLER YAPIYOR

FIAT ve Ford da Türkiye'de LPG gerçeğine uzak kalmayan markalardan… Şirket, LPG dönüşüm operasyonunu yetkili servislerinde onaylı ve garantili bir şekilde yapıyor. LPG dönüşüm kiti markanın Egea Ailesi ve 500X modelinde uygulanıyor. Ford da aynı şekilde Fiesta ve Focus modellerinde LPG dönüşümünü yetkili servis yapıyor.