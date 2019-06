SUV’lar Cumhuriyet altını gibi

İkinci el online satışlarda SUV araçların değer kaybı sedan araçlara göre daha az. SUV’lar bir yıl sonunda yüzde 30 değer kaybederken, sedan araçların değer kaybı yüzde 32

Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de SUV araçlara olan talep artıyor. 2006'da SUV'ların yüzde 5 olan pazar payı, bugün yüzde 23'ü geçerken, hatchback'lerin payı ise yüzde 21.2 oldu. Böylece SUV araçlar, sedan'lara hızla yaklaşırken, hatchback'leri geçti. Sıfır kilometre otomobil satışlarında olduğu gibi ikinci elde de SUV'lara büyük ilgi var. Talep ikinci el pazarında SUV'ların ikinci elde değerini korumasını sağlıyor. Bu nedenle Cumhuriyet altını benzetmesi yapılıyor.

Indicata'nın Auto Ajans için hazırladığı raporda da bu durum açıkça görülüyor. Buna göre ikinci el online satışlarda SUV'lar Türkiye'nin en çok satan sınıfı C Sedan'a göre daha az değer kaybediyor. İkinci el online'da 1 yaş/30.000 km SUV'lar yüzde 30 değer kaybederken, C Sedan'ların değer kaybı yüzde 32'ye çıkıyor. C hatchback'te bu oran yüzde 31. İkinci el online'da SUV'ların daha az değer kaybı yaşamasında C Sedan'da tüketicilerde oluşan filo algısı önemli rol oynuyor.

Rapora göre SUV'ların pazarda satılma süreleri Türkiye ortalamasına yakın. B ve C-SUV'lerin ortalama satış süresi 37 gün, D-SUV'ların 66 gün. Bu arada ikinci el on-line SUV'lar içinde en çok 2 yaşında ve 30.000 km araçlar satılıyor.

Hemen ardından en çok 2015 ve 2016 model SUV'lar tercih ediliyor.



AVRUPA'DA İKİNCİ EL HAREKETLİ

SUV'ların pazar payının yüzde 36.8 paya ulaştığı AB'ye bakıldığında ikinci el online satışlardaki hareketlilik buna paralel seyrediyor. Yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine oranla ikinci el online'da SUV satışları Polonya'da yüzde 29, Portekiz'de yüzde 27, İtalya ve Avusturya'da yüzde 25, İngiltere'de yüzde 23, Almanya'da yüzde 17, Fransa'da yüzde 14 arttı.