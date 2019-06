Türkiye’nin otosunu tüketiciler tasarladı

Aralıkta tanıtımı yapılacak Türkiye’nin otomobilinin tasarımında tüketiciler söz sahibi oldu. Yapılan çalışmalarda Türk müşterilere ihtiyaçları ve beklentileri soruldu. İç ve dış tasarımda bunlar dikkate alındı

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) birinci yılına girerken yapılan çalışmalar hız kazandı. Bir taraftan prototip hazırlanırken, diğer taraftan marka ve model ismini belirlemek için çalışmalar sürüyor. TOGG, aralıkta aracın yürüyen prototipini sergilemeyi ve marka tanıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor. 2021'de seri üretimine başlanacak otomobilin 2022'nin ilk yarısında yollara çıkması hedefleniyor. Programa göre satışa sunulacak ilk araç C-SUV olacak ancak 2030'a kadar model sayısı 5'i bulacak. Bunun yanı sıra o tarihe kadar geçen süre içinde 3 modelin face-lift'i (yenilemesi) gerçekleşecek. Bu arada otomobilin tasarımında Türk tüketicilerin söz sahibi olduğu ortaya çıktı. Yapılan klinik çalışmalarda müşterilere ihtiyaç ve beklentileri soruldu. İç ve dış tasarımda bunlar dikkate alındı.



NEDEN SUV ARAÇ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, neden C-SUV segmentinde bir araç seçildiğini şöyle anlattı:

"Yola koyulur koyulmaz ülke çapında 2 binin üzerinde kişiyle araştırma yapıldı. Ülkemiz pazarında C segmentinde bir SUV'a olan talebin yüksek olduğunu gördük. Tahminlere göre 7-8 yıl içinde sedan pazarı yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyecek. Bu yüzden ilk ürünümüzün C-SUV olmasına karar verdik."

TOGG'un 'best o pratice' iyilerin iyisi bir ürün geliştirme sürecini hayata geçirmek için yola çıktığını söyleyen Karakaş, danışmanlık aldıkları BCG (Boston Consulting Group) ile dünyada mobilite alanında faaliyet gösteren 20'ye yakın startup şirketini incelediklerini anlattı. Karakaş, iş planlarını buna göre oluşturduklarını kaydetti.



GEÇ KALMADIK, İŞİN DOĞASI BU

Karakaş, Türkiye'nin otomobili için geç kalındığı şeklindeki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "İşin doğası gereği zaten kısa olmayan bir süreci yönetiyoruz. Çünkü doğuştan elektrikli bir araç geliştirmek, var olan bir aracı elektrikli hale dönüştürmekten çok daha farklı bir proses ve doğal olarak daha uzun sürüyor. Yaptığımız işin aynı zamanda bir marka yaratmak ve otomobilden daha fazlasını, yani bir ekosistem, ortaya çıkarmak."



DÜNYA ÇAPINDA YETKİN EKİBİMİZ VAR

Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Karakaş, "Ekibimiz deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş arkadaşlardan oluşuyor. Her şeyin temelinde çalışanlarımızı gördüğümüz için alanında en iyi kişisel deneyime sahip uygun insanları işe alıyoruz. En önemli farklarımızdan biri de yalın çevik bir organizasyon ile iş verimliliği ve iletişimi maksimize ederek, start-up ruhuyla çalışmamız."