Melez otoda Avrupa’yı yakaladık

Türkiye’de hibrit otoların pazar payı 2019’un ilk altı ayında yüzde 0.79’dan yüzde 3.1’e çıktı. Böylece Avrupa’da yüzde 4.6 olan hibrit pazar payına yaklaştı

Hibrit yani hem konvansiyonel hem de elektrikli motoru bulunan 'melez' otomobiller, Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Hibrit otomobil satışları artarken, pazar payı da hızla büyüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2019 Ocak-Haziran aylarında hibrit otomobil satışları yüzde 127 artışla 4 bin 811 adete yükseldi. Hibrit otomobillerin binek otomobil pazarındaki payı ise yüzde 3.1'e ulaştı. 2018'in aynı döneminde 3 bin 899 adet hibrit otomobil satılırken, pazar payı sadece yüzde 0.79 seviyesindeydi. Talepteki artışla birlikte hibritlerin pazar payı Avrupa'ya yaklaştı. Bugün Avrupa'da hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 4.6 civarında.



14 BİN ARAÇ YOLDA

Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına göre satış rakamları düşük olsa da Türkiye hibrit potansiyeli yüksek ülkelerden biri. Teşvik uygulanmaya başlandığı 2016'dan bu yana 14 bin 227 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye, hem satış adetleri hem de pazar payı açısından Avrupa'daki bir çok ülkeyi solladı. Türkiye'de BMW, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche ve Toyota gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. Pazarın büyümesi için satışa sunulan hibrit sayısının artması ve uygulanan teşvik kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Yeni modellerin pazara sunulmasıyla birlikte gelecek iki yıl içinde Türkiye'de hibrit satışlarının ikiye katlanması bekleniyor. Hibritte aslan payını ise Toyota aldı. Yılın ilk altı ayındaki hibrit satışlarının yüzde 98'ini Toyota gerçekleştirdi. Markanın bu dönemdeki hibrit satışları yüzde 156 artışla, 4 bin 708 adet oldu. En çok satılan hibrit modeller Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid oldu. Hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterdi. İstanbul'da satılan her üç Toyota modelinden ikisi hibrit teknolojisine sahip.



EN BÜYÜK HIBRIT PAZARI İNGILTERE

AVRUPA'NIN en büyük hibrit pazarı İngiltere. Onu Almanya, İsveç, Norveç, Fransa ve Belçika izliyor. Dizelin kalesi olarak bilinen Fransa'da da hibrit otomobil satışları hızla artıyor.