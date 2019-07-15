Türk mühendislerden ses getiren teknoloji

Ford Otosan Ar-Ge ekibi, ses dalgalarıyla presten çıkan parçalarda hata olup olmadığını kontrol eden bir sistem geliştirdi. Lasersonix Q adlı sistem üretimi hızlandırıp maliyeti düşürüyor

Türkiye'de son yıllarda araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri çoğaldı. Ar-Ge merkezi sayısı 1178 adete yükseldi. Otomotiv, 140 adetle en çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler arasında ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada ise 175 adetle Makine ve Teçhizat Sanayi var.

1961'de Ar-Ge faaliyetine başlayan Ford Otosan, son yıllarda yakıt tüketimi, korbon emisyonun azaltılması, bağlı, otonom ve elektrikli araçlar gibi birçok alanda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi. Ancak bir taraftan da Endüstri 4.0 geçiş sürecinde yeni nesil üretim teknolojilerine yatırım yapıyor ve Ar-Ge projeleri geliştiriyor. Ford Otosan'ın Sancaktepe Ar-Ge ekibi 2018'de otomotiv sanayinde ses getiren yeni bir teknolojik gelişmeye imza attı. Ekip, bazı hastalıkların tedavisinde uygulanan ses dalgaları yöntemini otomotive uyarladı. Ses dalgalarını kullanarak presten çıkan parçalarda hata olup olmadığını tespit eden bir sistem geliştirdi. Lasersonix Q adı verilen sistem, parçaların operatörden bağımsız olarak yüzde 100 kontrol edilmesini sağlıyor. Proje operatöre bağımlı süreçleri ortadan kaldırmanın yanı sıra hurda da azaltım ve tekrar üretimin önüne geçilmesine bağlı birçok çevresel fayda sağlıyor.



ÜÇ AR-GE MERKEZİ VAR

Ford Otosan'ın Sancaktepe, Gölcük ve İnönü'de üç Ar-Ge merkezi bulunuyor. Çalışan Ar-Ge mühendisi sayısı 1100. 2014'de açılışı yapılan Sancaktepe, Türkiye'nin ikinci, otomotiv sektörünün ise en büyük Ar-Ge merkezi konumunda.



ÇAYDAN SONRA ATIK PLASTİKTEN PARÇA ÜRETTİ

2017'de çay atıklarından alternatif iç gövde parçası geliştiren Ford Otosan, şimdi de atık plastikten kamyon fan davlumbazı üretti. Proje, atık plastiğin toplanarak kamyon fan davlumbazının hammaddesi olan polipropilen ile cam elyaf karışımında kullanılmasını amaçlıyor. Proje ile parça fiyatlarında yüzde 25 düşüş ve yılda 95 bin TL'lik tasarruf sağlandı.