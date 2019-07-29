100 yıllık otocuları solladı

Otomotiv dünyasının en genç markalarından Tesla, 100 yıllık üreticilere meydan okuyor. Tesla ilk altı ayda Avrupa premium segmentte Audi, BMW, Mercedes-Benz gibi devleri geride bıraktı

Girişimci, mucit ve işinsanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, artık sadece elektrikli model üreten markalarla değil, tüm otomotiv dünyasıyla rekabet etmeye başladı. Yaklaşık 13 yıllık geçmişiyle otomotivin en genç markalarından biri olan Tesla, bugün 100 yılın üzerinde tarihe sahip markaların benzinli ve dizel modellerinden fazla satıyor.

ABD'de premium otomobil pazarında dengeleri değiştiren Tesla, 2017'de Model S ile Avrupa premium otomobil pazarında Mercedes-Benz S Sınıfı ile BMW 7 Serisi'nin satışlarını sollamıştı. Marka 2018'in başında satışa sunduğu Model 3 ile bu başarıyı kompakt premium segmente taşıdı. Ardından 2019'da bu başarıyı sürekli hale getirdi. Tesla'nın Model 3'ü Avrupa'ya yeni girmesine karşın kısa zamanda en çok satan premium model oldu. Premium D Sedan segmentinde Alman lüks modellerin önüne geçerek önemli bir başarıya imza attı.







İlk altı ayda premium D Sedan'ın en çok satan modeli, Tesla'nın Model 3'ü oldu. Avrupa'da 37 bin 488 adetlik satışla Mercedes C-Serisi (29 bin 275 adet), BMW 3-Serisi (26 bin 468 adet), Audi A4'ü (12 bin 714 adet) geride bıraktı.Model 3, satış performansıyla 120 bin civarında aracın satıldığı segmentte yüzde 32'lik pazar payı elde etti.



2019 SATIŞ HEDEFİ 360-400 BİN

Tesla, ilk altı ayda dünya çapında ise 158 bin 200 adet araç satışı gerçekleştirdi. 2019 sonunda hedeflenen satış rakamı 360-400 bin adet. Araçların büyük çoğunluğunun Model 3 olması bekleniyor. Siparişlerini yetiştirmek isteyen şirket, haftada 10 bin adet Model 3 üretmeyi planlıyor.



YOLLARDA 664 BİN TESLA VAR

İlk modeli Roadster'dan sınırlı sayıda satış yapan Tesla, 2012'de atağa geçti. Bu tarihten sonra satışları her yıl katlanarak büyüdü. İlk altı aylık satışlarla birlikte Tesla'nın bugüne kadar sattığı otomobillerin sayısı yaklaşık 664 bin adete yükseldi.