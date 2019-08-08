Otomotive yatırım yapana teşvik

Otomotiv yatırımı yapacak yatırımcıya vergi desteği geldi. Türkiye’de en az 100 bin adet kapasiteli yeni fabrika kuracak yatırımcılar, silindir hacmi 1.600 cc’ye kadar olan otomobilleri vergisiz ithal edebilecek

Hükümet, otomotiv yatırımı yapacak yatırımcıya vergi desteği sağlayacak. Buna göre, Türkiye'de en az 100 bin adet kapasiteli yeni otomobil fabrikası kuran veya mevcut yatırımını en az 100 bin adet artıran yatırımcılara 'Gümrük Vergisi' (GV) desteği verilecek.



KARAR YAYIMLANDI

Dün 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair' karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Türkiye'de en 100 bin adet kapasiteli yeni otomobil fabrikası kuran veya mevut yatırımını en az 100 bin adet artıran yatırımcılara 'Gümrük Vergisi' desteği verilecek. Bu şartlara uyan yatırımcılar motor silindir hacmi 1.600 cc'ye kadar olan otomobilleri vergi ödemeden ithal edebilecek. Hibrit/ elektrikli otomobil yatırımlarında ise 2.500 cc'ye kadar olan otomobiller için Gümrük Vergisi ödenmeyecek. Bu oran kurulacak kapasitenin yüzde 15'i ile sınırlı olacak. Yani 100 bin kapasiteli tesis için 15 bin araç 'Gümrük Vergisiz' getirilebilecek.



VOLKSWAGEN İÇİN Mİ?

Teşvikin öncelikli olarak Volkswagen (VW) için getirildiği düşünülüyor. VW resmi kararını açıklamasa da yeni fabrika yatırımı için Türkiye'nin seçildiği belirtilmişti. VW, 1.3 milyar euro yatırımla 300 bin adetlik bir fabrika kurmayı planlıyor. Bu destekle, 45 bin adete kadar otomobili gümrük vergisiz ithal edebilecek. Destekten Adapazarı'nda hibrit modeller üreten Toyota'nın da yararlanması bekleniyor. Toyota mevcut kapasitesine ilave olarak 100 bin adetlik yeni bir yatırım gerçekleştirmesi halinde 2.500 cc motor hacmine sahip 15 bin otomobili gümrüksüz getirebilecek. Türkiye'de yatırımları olan Fiat, Renault, Hyundai de mevcut kapasitelerini minimum 100 bin adet artırırsa destekten yararlanacak. Türkiye, GV'yi ülke menşeine göre farklı oranlarda uyguluyor. AB bu vergiden muaf. Uzakdoğu ülkelerine yüzde 10, ABD'ye yüzde 60 vergi var. Son dönemde ithalatın yoğun olduğu Güney Afrika ile Meksika'dan gelen araçlara da yüzde 10 TOKİ vergisi getirilmişti.