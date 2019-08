Y kuşağı oto satın almayıp kiralıyor

Otomobil paylaşımı Türkiye’de de yaygınlaşıyor. Y kuşağı satın almadan, dakikalık kiralamayı sevdi. Günde 4 bin olan kiralama sayısının 2020’de 15 bine çıkması bekleniyor

Paylaşım ekonomisine dayanan araç kiralama sistemi, Y kuşağıyla birlikte Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler hale geldi. Bugün Fransa ve İngiltere'de 15, Moskova'da 19, Almanya ve İtalya'da 20'den fazla araç paylaşımı hizmeti veren şirket var. Türkiye'de de araç paylaşım hizmeti yaygınlaşıyor. Şu anda faaliyet gösteren üç firma bulunuyor. Yoyo ve Zipcar'da kiralık araç alındığı yere bırakılıyor. MOOV by Garenta da ise kiralanan araç istenildiği yerden alıp istenilen yere bırakma imkânı sunuyor. Auto Ajans'ın verilerine göre, araç paylaşım firmalarına ait araç sayısı 1.485 adet. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Eylül 2018'de faaliyete geçen MOOV by Garenta'nın 1.300 araçla sadece İstanbul'da hizmet verdiğini söyledi.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Saatlik kiralama ile başladıkları iş modelini tüketicilerin önerileriyle dakikalık kiralamaya çevirdiklerini anlatan Ayyıldız, bu değişim sonrası kiralama oranının yüzde 50 arttığını ve günlük 4 bin kiralama adetlerine yaklaştıklarını kaydetti. Şu ana kadar 400 bin kiralama yaptıklarını açıklayan Ayyıldız, "2020 sonunda 3 bin 500 araçla günlük 15 bin kiralama gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. İstanbul trafiğine yeni nesil bir alternatif oluşturduklarını söyleyen Ayyıldız, sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: "MOOV by Garenta aplikasyonu üzerinden dilediğiniz süre kadar araç kiralayabiliyorsunuz. Kiralama süreleri 15'er dakikalık periyotlar halinde gerçekleşiyor. 7.5 TL'den başlayan fiyatlarla, 5 km, yakıt dahil 15 dakika araç kiralayabiliyorsunuz. Sonrasındaki her 15 dakika kiralamanıza ekleniyor ve yine her 15 dakika için 5 kilometre hakkınız oluyor. Diyelim ki, 30 dakika araç kiraladınız ve toplamda ücretsiz olarak sunulan 10 kilometre sınırını geçtiniz. Bu durumda da km başına 0.84 kuruştan başlayan fiyatlarla ödeme yapıyorsunuz."



Bir araç günde 2.5 kez kiralanıyor: Bir araç günde ortalama 2.5 kez kiralanıyor. Aynı kişinin aynı otomobili kiraladığı da görülebiliyor. Bu temmuzda yüzde 15 olarak gerçekleşti. Yani her 100 kişiden 15'i gün içinde aynı otomobili kiraladı.



Anadolu Yakası saatlik kiralamayı seviyor: İstanbul'da en çok kiralama yapılan bölge Anadolu Yakası. En çok kiralama yapılan ilçeler ise Kadıköy,

Ümraniye, Pendik, Şişli, Üsküdar ve Maltepe.



Kadın müşteri sayısı artıyor: Ağırlıklı olarak erkek kullanıcılar saatlik kiralamayı tercih ediyor. Kadın kullanıcıların da oranı da gün geçtikçe artıyor. Avrupa'da da benzer bir durum var. Almanya'da saatlik kiralama yapanların yüzde 57'si erkek, yüzde 43'ü kadın.



Yaş ortalaması 21-26: Kiralama yapan kişilerin yaş ortalaması 21-26. Yani Y kuşağı olarak tanımlanan bir kitle dakikalık otomobil kiralama sistemini tercih ediyor. Ancak 19 ve 75 yaşında kullanıcılar da var. İngiltere'de de saatlik kiralama yapanların yaş ortalaması 18-29.



Ortalama 35-40 km yol yapılıyor: Saatlik kiralamada kullanıcılar ortalama 35-40 km yol yapıyorlar.



Saat 17:00'den sonra kiralama yoğunlaşıyor: En çok iş çıkışı olarak tanımlanan 17:00'de kiralamalarda yoğunluk yaşanıyor. 17:00-22:00 arasında daha fazla kiralama gerçekleşiyor.