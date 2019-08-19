İhracat pazarlarına 8 ülke daha ekledi

BRISA, daralan iç pazara rağmen ihracat rüzgarıyla büyüdü. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde, ihracat tonajını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırdı. Brisa'nın ihracat yaptığı ülke sayısı 79'a ulaştı. İhracat pazarlarına Senegal, Mali, Kongo, Togo, Brunei, Laos, Karadağ, Filipinler olmak üzere 8 ülke daha eklendi. Bu sayede yılın ikinci çeyreğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 net kâr artışı ile kapatı. Cirosunu ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artırarak, 6 ayda 1.6 milyar TL'ye ulaştırdı. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen istikrarlı ve dengeli büyümeyi başardıklarını söyledi. Alemdar, şöyle devam etti: "İzmit ve Aksaray'daki yeni nesil teknolojilerle donatılmış fabrikalarımızda dünya standartlarında lastikler üretiyoruz. Bu dönemde, yerli üretim gücümüz, Aksaray'da üretimine ivme kazandırdığımız akıllı fabrikamızın kattığı değer, Ar-Ge mühendislerimizin ve uluslararası pazarlarda ekibimizin emekleri ile aylık bazda uluslararası satış hacimlerinde üst üste rekorlara imza attık."