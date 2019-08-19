Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ufuk Sandık > Otomotiv Ar-Ge’de 1 numara olacak
UFUK SANDIK
19 Ağustos 2019, Pazartesi UFUK SANDIK

Otomotiv Ar-Ge’de 1 numara olacak

OTOMOTIV sanayisi, Türkiye'de en çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler arasında ikinci sırada bulunuyor. Otomotivde 124'ü yan sanayi, 23'i ana sanayi, 5'i de tasarımı ve mühendisliği olmak üzere toplam 152 adet Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Makine ve teçhizat imalatı 176 adet Ar-Ge merkeziyle ilk sırada yer alıyor. Yeni kurulan Ar-Ge merkezleriyle otomotiv, makine ve teçhizat imalatı ile aradaki farkı hızla kapatıyor. 110 adet Ar-Ge merkeziyle üçüncü sıradaki yazılım sektörü ile ise arayı açıyor. Son olarak küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerin ardından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazandı. Ar-Ge Merkezi unvanı ile birlikte Karsan, özellikle elektrikli araçlar konusunda hayata geçirdiği yenilikçi teknolojilere odaklanacak.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN