Otomotiv Ar-Ge’de 1 numara olacak

OTOMOTIV sanayisi, Türkiye'de en çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler arasında ikinci sırada bulunuyor. Otomotivde 124'ü yan sanayi, 23'i ana sanayi, 5'i de otomotiv tasarımı ve mühendisliği olmak üzere toplam 152 adet Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Makine ve teçhizat imalatı 176 adet Ar-Ge merkeziyle ilk sırada yer alıyor. Yeni kurulan Ar-Ge merkezleriyle otomotiv, makine ve teçhizat imalatı ile aradaki farkı hızla kapatıyor. 110 adet Ar-Ge merkeziyle üçüncü sıradaki yazılım sektörü ile ise arayı açıyor. Son olarak küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerin ardından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazandı. Ar-Ge Merkezi unvanı ile birlikte Karsan, özellikle elektrikli araçlar konusunda hayata geçirdiği yenilikçi teknolojilere odaklanacak.