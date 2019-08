Türkiye tecrübesi tepeye taşıdı

Mercedes-Benz’in ikinci ismi Britta Seeger, Türkiye’nin kariyerinde çok önemli olduğunu söylüyor. Seeger, Türkiye’de görev yaptığı 14 ayda 3 yıllık tecrübe edinmiş

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'den Türkiye'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Markanın ikinci ismi Britta Seeger, Mercedes-Benz Türkiye'nin CEO'luğu görevinden ayrıldıktan iki yıl sonra sonra ilk kez Türkiye'ye geldi. Bugün Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı ve Daimler AG Yönetim Kurulu Üye'si olan Seeger, markanın şu andaki CEO'su Ola Kallenius'un CEO olmadan önceki görevini yürütüyor. Bu yüzden Seeger'e geleceğin CEO'su gözüyle bakanlar var. Kısa ziyaretinde Türk gazetecilerle bir araya gelen Seeger CEO'luk sorularına net cevap vermese de markanın hedeflerini, Türkiye'de yaşadığı tecrübeyi anlattı:

Kariyerinizde, Türkiye'deki yöneticilik deneyiminizin global yöneticilik pozisyonunuzda katkısı oldu mu?

Türkiye deneyimim olmadan ben de şu an bulunduğum yerde olamazdım. Satış ve pazarlama alanında uzmanlaşmış biri olarak, farklı ülkelerde çalışmanın avantajları yadsınamaz. Türkiye'den Stuttgart'a giderken yanımda götürdüğüm en değerli şey, Türklerin iş yapış ruhu ve iş yaparken hislerine güvenmeleri oldu. Eşsiz bir milletsiniz. Olmayanı olduran bir millet. Türkler önlerine hangi sorun çıkarsa çıksın ticaret yapmayı sürdürebiliyorlar. Bu da çok değerli bir kazanım. Ben Türkiye'de 14 aylık bir süre çalıştım ama sanki 3 yıllık bir deneyime sahip olmuş gibiyim. Sonuç olarak evet; Türkiye mesleki gelişimim açısından çok önemli bir role sahip.



ROL MODEL OLDU



Erkek egemen otomotiv dünyasında kadın yöneticiler olduğunu görüyoruz. Siz de bu yolda gidiyor gibisiniz. 5 yıl sonra kendinizi CEO olarak görüyor musunuz?

Sektörden tamamen bağımsız olarak, hemen her kurumun gücü; çeşitlendirilmiş ekiplere dayanıyor. Tüm araştırmalar gösteriyor ki, ekiplerinde cinsiyet eşitliği olan şirketler; sadece erkeklerin ya da sadece kadınların domine ettiği şirketlerden çok daha başarılı oluyor. Başarılı olmak için; sadece kadın, genç, yaşlı değil; tamamen çeşitlendirilmiş ekiplere ihtiyacınız var. Çok farklı bakış açılarını bir araya getirmek, her daim yapmamız gereken en doğru hareket olacaktır. Türkiye'den de çok sayıda kadın çalışan beni rol model olarak görüyorlarmış. Bu da beni mutlu ediyor.

Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil hedeflerini anlatır mısınız?

2022'e kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamı elektrikli motor alternatifleri de olacak hale gelecek. Bu, Smart'dan SUV'ye kadar tüm portföyümüzü kapsıyor. 2030'da otomobil satışlarımızın yüzde 50'den fazlasını plug-in hibrit veya tamamen elektrikli araçların oluşturacağını öngörüyoruz. Daimler AG olarak 2022'e kadar elektrikli araç filomuz için 10 milyar euro, pil üretimi için 1 milyar eurodan fazla yatırım yapacağız.



LİDERLİK BAYRAĞINI KORUDUK



Türkiye'deki satış hedefleriniz nedir?

Mercedes-Benz hem dünyada hem de Türkiye'de premium segmentin lideri. Türkiye'de 2018'de 14 bin 445 adetlik satışla, 2016'dan beri taşıdığımız liderlik bayrağımızı koruduk. Haziranda satışa sunduğumuz yeni A-Serisi Sedan'ın Türkiye'nin otomobili olacağına inanıyoruz. 2019'da toplam satışlarımızın yüzde 10'luk dilimini A-Serisi Sedan'ın oluşturmasını bekliyoruz.



ELEKTRİKLİ YERLİ OTOYLA REKABETE HAZIRIZ



Büyük markalar dışında Çin gibi ülkeler başta olmak üzere birçok elektrikli otomobil geliştiren start-up görüyoruz. Türkiye'de de 2022'de yollara çıkması planlanan yüzde 100 elektrikli bir yerli otomobil çalışması var. Yeni üreticilerin ve yerli otomobilin pazardaki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mercedes-Benz olarak farklı ürünlerin pazarlardaki tepkilerine bakacağız. Rekabet seviyesini yükselteceğiz çünkü şu an için tam olarak müşterilerden nasıl bir tepki alınacağını kimse bilmiyor. Bekleyip tüketicilerin farklı ürünlere nasıl tepki vereceklerini göreceğiz. Sonuçta kararı onlar verecek. Farklı ürünlerin rekabetini mennuniyetle karşılarız. Pazara girecek olan herkes buyursun gelsin rekabete hazırız.