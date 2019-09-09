Türk oto start-up’ların Frankfurt çıkarması

Otomotiv dünyasının kalbi, 12-22 Eylül tarihleri arasında Frankfurt'ta atacak. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı'na katılan firmalar, yeni modellerini ve konseptlerini sergileyecek. 2015'den bu yana Frankfurt Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen New Mobility World'de ise geleceğin otomotiv teknolojileri ve mobility konusunda çözümler getiren start-up şirketleri yeni ürünlerini tanıtacak. Otomotiv teknolojileri ve mobility konusunda dünyanın lider kuruluşlarının buluşma noktası haline gelen New Mobility World'e ilk kez Türk start-up'lar da katılıyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) desteğiyle fuara katılan 8 startup şirketi, fuarda otomotivin sürdürülebilir geleceği için geliştirdiği yeni çözümlerini sunma fırsatı yakalayacak. Fuarda 56 metrekarelik stant alanında çözümlerini sergileyecek olan Türk start-up'lar, batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrikli araç teknolojileri, arttırılmış gerçeklik ve giyilebilir yazılımlar, telematik cihazlar, robot teknolojileri ve enerji paylaşım altyapıları üzerine yeni fikirlerini tanıtacak.



100 FİRMA ARASINDAN SEÇİLDİLER

Türkiye'nin dünya otomotiv sektöründe sadece güçlü bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olması vizyonu ile "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" düzenleyen OİB, fuara katılan 8 start-up'ı bu yarışmalarda derece alan 100 şirket arasından belirledi. Fuara, Car4Future, drivee, Enwair, VSight, NextHorizons, REPG, Kodeco, Enlil şirketleri katılıyor.

✹ REPG: Elektrikli ve hibrid araçlar için yenilenebilir enerji kaynağına dayalı menzil uzatıcı, konvansiyonel araçlar için yakıt sistemleri üretiyor.

✹ Car4Future: Elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile şarj enerji paylaşım ağı geliştirdi.

✹ Enwair: Bataryanın kapasitesini doğrudan etkileyen anot ve katot malzemeler üzerine odaklanıyor.



Kodeco: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümleri sunuyor. Otonom ve elektrikli araçlar üzerine çalışıyor.





İKİ YERLİ MODEL VİTRİNE ÇIKACAK

TÜRKIYE'DE üretilen modeller Frankfurt Otomobil Fuarı'nda vitrine çıkacak. Hyundai Assan'ın İzmit'de ürettiği yeni i10'un dünya lansmanı Frankfurt'ta gerçekleştirilecek. 45'ten fazla ülkeye ihraç edilecek yeni i10'un bir üst sınıfa ait güvenlik ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Honda Türkiye'nin makyajladığı 10'uncu jenerasyon Civic Sedan, Frankfurt Fuarı'nda sergilenecek bir başka yerli model olacak.



FUAR BU YIL DA 22 EKSIKLE BAŞLIYOR

FRANKFURT Otomobil Fuarı önemli eksikliklerle kapılarını yarın basın ve medya mensuplarına açmaya hazırlanıyor. 'Driving Tomorrow' temasıyla düzenlenen fuara 22 otomobil markası katılmıyor: Alfa Romeo, Aston Martin, Alpine, Bugatti, Citroen, DS, Fiat, Ferrari, Jeep, Infiniti, Kia, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Lexus, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Toyota, Suzuki, Subaru ile Volvo. Paris Otomobil Fuarı'yla 2 yılda bir dönüşümlü olarak düzenlenen Frankfurt'a 2017'de de 9 marka katılmamıştı. Aynı şekilde 2018'deki Paris Fuarı'nda 15 marka stand açmadı. Resmi açılışı 12 Eylül'de gerçekleşecek fuar 22 Eylül tarihine kadar açık kalacak.