Türkiye’de elektrikli oto rekabeti 2020’de başlıyor

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarındaki rekabet 2020’den itibaren canlanmaya başlayacak. Birçok marka yeni modellerini gelecek yıl satışa sunmaya hazırlanıyor

Avrupa'da elektrikli otomobillerin satışları ve pazar payı hızla artıyor. Otomotiv markaları yeni modellerini birbiri ardına satışa sunuyor. Geçtiğimiz hafta kapılarını açan Frankfurt Otomobil Fuarı, bugüne kadar fazla sayıda hibrit ve elektrikli otomobilin sergilendiği ilk fuar olarak tarihe geçti. Türkiye'de ise teşviklere rağmen elektrikli otomobil satılmıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri pazarda yeterli sayıda model olmaması. Ancak, bu tablo 2020'den itibaren değişmeye başlayacak. Birçok marka yeni elektrikli modellerini gelecek üç yıl içinde Türkiye'de satışa sunacak.



KARBONU SIFIRLAYACAK

Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil atağı 2020'de Mercedes-Benz EQC modeliyle başlayacak. 2018'de tamamen elektrikli smart EQ modelini satışa sunan Mercedes-Benz Türkiye, çevreye en düşük karbon ayak izini bırakan otomobillere sahip olmayı planlıyor. Marka bu hedef doğrultusunda 2022'ye kadar otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor seçeneğini sunacak. Volkswagen, Frankfurt Fuarı'nda dünya lansmanını yaptığı ID.3 modelini 2021 sonunda Türkiye'de satışa sunacak. Tam elektrikli ID. model ailesinin ilk üyesi olan ID.3, 330, 420 ve 530 km olmak üzere üç farklı menzile sahip. Marka, 2025'e kadar pazara sunmayı planladığı 20 farklı elektrikli model ve 1 milyon satış hedefi ile dünya lideri olmayı hedefliyor.



YERLİ HİBRİT İÇİN GERİ SAYIM

Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sadece hibrit modellerini sergileyen Ford, 2020'den itibaren Türkiye'de de atağa geçiyor. Marka önümüzdeki yıl Fiesta, Focus ve Puma'da hibrit seçeneklerini sunmaya başlayacak. 2020'nin ikinci çeyreğinde ise Kuga'da 2.0 lt dizel hibrit, 2.5 lt plug-in hibrit versiyonları satışa sunulacak. Ford Otosan, Custom'un plug-in hibrit versiyonu PHEV i ise 2019 sonunda siparişle sunmayı hedefliyor.



FUARDA SERGİLENDİ

Honda yeni nesil elektrikli aracı Honda e'nin seri üretim versiyonunu fuarda sergiledi. 2020'nin yaz aylarında Avrupa'da satışına başlanacak Honda e'nin Türkiye'ye geliş tarihi henüz netleşmedi. Ancak Honda Türkiye, yeni elektrikli modelin 2020 içinde satışa sunulmasını hedefliyor.