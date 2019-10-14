Hibrit satışları 1 yılda katlandı

Yılın ilk dokuz ayında hibrit otomobillerin satışları yüzde 142.2 artışla 7 bin 625 adete, pazar payı ise 3.34’e çıktı. 2018’in aynı döneminde 3 bin 148 adet hibrit satılırken, pazar payı yüzde 1’in altında gerçekleşmişti

Türkiye'de hibrit otomobillerin satışları ve pazar payı hızla artıyor. 2019 Ocak- Eylül aylarında hibrit satışları yüzde 142.22 artışla 7 bin 625 adete çıktı. Hibritlerin toplam otomobil pazarındaki payı ise yüzde 3.34'e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018'in aynı döneminde 3 bin 148 adet hibrit satıldı. Hibritlerin pazardan aldıkları pay yüzde 0.87 gibi yok denecek kadar küçüktü. Yapılan tahminlere göre yıl sonunda hibrit pazarı 2018'e göre üç kat artarak 13 bin adetin üzerine çıkacak. Böylece Türkiye Avrupa'da en çok hibrit satılan ülkeler arasında üst sıralara yükselecek. En büyük 10 hibrit pazarı arasına girecek. İngiltere, bugün Avrupa'nın en büyük hibrit pazarları arasında ilk sırada bulunuyor. Onu Almanya, Norveç, İsveç ve Fransa gibi ülkeler izliyor.



DİZEL KAN KAYBEDİYOR

Türkiye otomotiv pazarında hibritlerin payı artarken, dizellerin payı düşüyor. 2019 Ocak- Eylül aylarında dizel otomobillerin payı 3.52 puan düşüşle yüzde 55.81 oldu. 2018'in aynı döneminde bu oran yüzde 59.33'dü. Bunun en önemli nedenlerinden biri Sakarya'da üretim yapan Toyota'nın 2019 itibariyle dizel motorlu otomobil satışını sonlandırması. Japon marka dizelin yerini hibritle dolduruyor. Benzinli otomobillerin pazar payı ise değişmedi. 2018 Ocak- Eylül döneminde yüzde 36.52 olan pazar payı, 2019'da küçük bir artışla yüzde 36.65 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo hibritlerin sadece dizellerden pay aldığını açıkça gösteriyor.



YENİ MODELLER YOLDA

Türkiye'de BMW, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota ve Volvo gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. İki yıl içinde başka markalar da hibrit otomobil pazarına giriş yapacak. Bu sayede rekabet artacak, pazar büyüyecek. Ancak, hibrit pazarının gerçek potansiyeline ulaşması için hibrit otomobillere uygulanan teşvikin kapsamının genişletilmesi gerek. Bu gerçekleşirse Türkiye'de hibrit otoların pazar payının kısa sürede yüzde 10'ların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



4 YILDA 17 BİN ADET SATILDI

Türkıye'de 2016'dan bu güne satılan hibrit otomobil satışları toplam 17 bin 41 adet oldu. 2016'da 1010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de ise 3 bin 899 adete olarak gerçekleşti.



AVRUPA'DA PAZAR PAYI YÜZDE 7.8

Avrupa'da ağustos sonu itibariyle dizelin payı 5 puan gerileyerek yüzde 30'a düştü. Benzinli ve alternatif yakıtlarla çalışan (hibrit, plug-in hibrit, elektrikli) araçların payı yükseldi. Benzinli otomobillerin payı 4 puan artışla yüzde 61'e, hibrit ve elektrikli otoların payı ise 1.8 puan artışla yüzde 7.8'e çıktı.