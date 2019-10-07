Avrupa çıkarması hızlı başladı

Türkiye merkezli marka Ford Trucks, Batı Avrupa’da büyüme planlarını erkene aldı. Geçen hafta Portekiz ve İspanya’da bayilikler açan Ford Trucks’ın sonraki hedefi İtalya, Almanya, Fransa, Belçika ve Lüksemburg

Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bayilik ve distribütörlük yapılanmasını Ortadoğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa'da geliştiren Ford Trucks, "Uluslararası Yılın Kamyonu" ödülüyle birlikte yeni bir aşamaya geçti. Batı Avrupa ülkelerinden gördüğü yoğun ilgi üzerine bu pazarlardaki yapılanmasını öne çekti. Geçen hafta Portekiz ve İspanya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl içinde İtalya'daki distribütörlük yapılanmasını tamamlamayı planlayan Ford Trucks'ın, sonrasında öncelikli hedef pazarları Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg. Ancak, Ford Trucks'ın ana hedefi Tüm Avrupa'ya yayılmak. Portekiz ve İspanya'daki bayi açılışlarında konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şu anda Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3 kıtada bayilik ve distribütörlük ağı kurduklarını söyledi. 2019 sonuna kadar 44 ülkede faaliyet göstereceklerini anlatan Yenigün, sıfırdan Türkiye'de geliştirilen F-MAX'ın global büyüme planlarında hızlandırıcı bir etki yaptığına dikkat çekti.



2023 HEDEFİ 80 ÜLKE

Yenigün, şöyle devam etti: "F-MAX'in gördüğü ilgi üzerine global büyüme planlarımızı gözden geçirdik. Hedefimizi 2023 sonu itibariyle 80'i aşan ülkede var olmak üzere bir adım öteye taşıdık. Batı Avrupa'daki distribütör şirketlerin ve önde gelen filoların da F-MAX'e en kısa sürede ulaşma yönündeki beklentisini gördük. Yetmişe yakın bayilik ve distribütörlük talebi almamız üzerine bölgedeki yapılanma planımızı erkene çektik." Avrupa yollarında yaş ortalaması 11.7 olan 6.3 milyon kamyon bulunduğuna işaret eden Yenigün, yaşlanmakta olan araç filosunun önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Yenigün hedeflerinin, Ukrayna ve Romanya'da olduğu gibi yeni girecekleri pazarlarda yüzde 5 pazar payına ulaşmak olduğunu ifade etti.

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FAİZ DÜŞTÜ OTO GAZA BASTI

Otomotiv son üç aya hızlı girdi. Kamu bankaları ile Türkiye'de üretim yapan firmaların işbirliğiyle gerçekleşen kampanya, pazarı canlandırdı. İlk günden showroom trafiği artarken, tüketiciler bayilere akın etti



ZİRAAT Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının işbirliğiyle gerçekleşen "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" otomotiv pazarını canlandırdı. 1 Ekim'de başlayan kampanyaya tüketiciler büyük ilgi gösterdi. Daha ilk günden showroom trafiği artarken, kampanya koşullarını öğrenmek isteyen tüketiciler bayilere akın etti. Kampanyaya katılan bankalar ile firmaların operasyonlarını tamamladığını ifade eden sektör yöneticileri, bu haftadan itibaren satışların hız kazanmasını bekliyorlar.



PAZAR TAHMİNİ 450 BİN ADET

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, kampanyaya Türkiye'nin her bölgesinden yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Yılın son üç ayında satışlarda ciddi bir artış bekleyen Şahsuvaroğlu, "Otomobil satın almak isteyen tüketicilere uygun kredi koşulları sunan kampanya 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca 15 bin TL tutarındaki hurda araç desteği de yıl sonunda bitiyor. Bu iki destek son çeyrekte işlerin çok bereketlenmesini sağlayacak" dedi. Şahsuvaroğlu, yıl sonu toplam pazarın 450 bin adet seviyesinde kapanacağını söyledi.



KAMPANYA REKABETİ BAŞLADI

KAMU bankalarıyla işbirliği yapan anlaşmalı firmalara Toyota ve Mercedes-Benz de katıldı. Böylece firma sayısı 11'e yükseldi. 31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyada Fiat, Honda, Hyundai, Renault, Toyota, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes-Benz bulunuyor. Ancak, bu firmaların dışındaki ithal markaların da özel bankaların işbirliğiyle düşük faizli kampanyalar yaptıkları görülüyor.



ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

ÖZEL bankalara kampanyaya katılmaları için çağrı yapan Şahsuvaroğlu, "Özel bankalar yıllar boyu otomotiv perakendeciliği pastasından en büyük payı aldılar. Bugün özel bankalarımızı aynı yönde hareket ettiğini görmek bizi memnun eder"dedi.

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PORTEKIZ VE İSPANYA STRATEJIK ÖNEMDE

Portekiz ve İspanya Ford Trucks'ın Batı Avrupa pazarına giriş yapmasının yanı sıra global rekabetteki gücünü artırması açısından da önemli katkılar sağlayacak. Portekiz'de ilk tesisini Oneshop işbirliğiyle Lizbon'da açan Ford Trucks, 2021'e kadar Porto, Leira, Algarve ve Viseu'da yapılanacak. İspanya'da ise F-Trucks Automotive Hispania ile iş ortaklığı yapıyor. F-Trucks'ın Madrid, Barcelona, La Coruna, Bilbao, Seville, Zaragoza'da 9 tesisi bulunuyor.



400 MILYON DOLARLIK YATIRIM

SON 5 yılda Ford Trucks için yapılan yatırım 400 milyon doları buldu. Bu yatırım içinde Ford F-MAX'in geliştirilmesi, şanzıman, motor, arka aks, boyahane, test pisti için yapılan harcamalar bulunuyor.



7 KIZKARDEŞLE REKABET EDIYOR

FORD Trucks, dev markaların yer aldığı uluslararası çekici pazarının sekizinci markası oldu. Bugün Avrupa'da 7 kız kardeş de denilen Scania, Volvo, DAF, Renault, Man, Mercedes-Benz, Iveco gibi markalarla rekabet ediyor.