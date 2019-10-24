Japonlar voltajı yükseltti

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı’nda elektrikli otomobiller ön plana çıktı. Daha önce yüzde 100 elektrikli modeli bulunmayan Japon markalar, elektrikli otomobillerini sergiledi

Otomotiv dünyasının kalbi bugünlerde Japonya'da atıyor. Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı, dün kapılarını açtı. Japon markaların gövde gösterisi yaptığı fuar 5 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. İki yılda bir düzenlenen fuara Subaru, Dahiatsu, Toyota, Isuzu, Hino, Suzuki, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Lexus katıldı. Japonların dışında Fransız Alpine, Renault ile Alman Mercedes-Benz ve Smart markaları da fuarda. BMW otomobillerini modifiye eden Alpina da fuara katılan firmalar arasında.



BEŞ MARKA KATILMADI

2017'de düzenlenen 45'inci Tokyo Otomobil Fuarı'na katılan BMW, Citroen, DS, Volkswagen ve Volvo gibi markaların bu yıl fuara katılmamaları dikkat çekti. Lexus, Mazda, Toyota gibi yüzde 100 elektrikli otomobilleri bulunmayan markalar yeni modellerini ilk kez Tokyo'da tanıttı.



LEXUS'DAN DÜNYA PRÖMİYERİ

PREMIUM otomobil üreticisi Lexus, fuarda yüzde 100 elektrikli konsept aracının prömiyerini yaptı. Martı kanadı kapılarıyla dikkati çeken konsept, markanın gelecek vizyonunu da temsil ediyor. Lexus, seri üretim ilk elektrikli otomobilini ise 2020'de satışa sunmayı hedefliyor.



ELEKTRİKLİ MAZDA 2020'DE AVRUPA'DA

İLK elektrikli otomobilini tanıtan bir başka Japon marka da Mazda oldu. Mazda, 2020'nin ikinci yarısında Avrupa'da satışa sunmayı planladığı yüzde 100 elektrikli MX-30 modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.



TOYOTA ELEKTRİKLİ OTODA ATAĞA GEÇİYOR

HIBRIT modelleriyle bilinen Toyota, üretime hazır ultra kompakt yüzde 100 elektrikli aracını sergiledi. Toyota'nın elektrikli araçları yaygınlaştırma hedefinin bir parçasını oluşturan kompakt elektrikli modeli de 2020'de Japonya'da satışa sunulacak. Tek şarjla 100 km yol alabilen otomobil, maksimum 60 km/s hıza erişebiliyor ve son derece dar dönüş çapıyla şehir için rahat bir kullanım sağlıyor.



BURSALI CLİO SÜRPRİZ YAPTI

FRANSIZ Renault, Tokyo Otomobil Fuarı'nda Bursa'da üretilen beşinci jenerasyon Clio'nun tanıtımını yaptı. Clio, Japonya'da Lutecia adıyla satışa sunuluyor.