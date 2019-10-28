Futbol sohbeti yapan oto

Otomotiv markaları teknoloji şirketlerine, otomobiller ise tekerlekli birer bilgisayara dönüşüyor. Bu dönüşümün ilk adımları Tokyo Otomobil Fuarı’nda ortaya çıktı

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip otomotiv sektöründe, bugün büyük bir değişim yaşanıyor. Otomotiv markaları teknoloji şirketlerine, otomobiller ise tekerlekli birer bilgisayara dönüşüyor. Bu dönüşümün ilk adımlarını ve gelecekte üretilecek araçların ipuçlarını Tokyo Otomobil Fuarı'nda görmek mümkün. Otomotivdeki dönüşümün öncülerinden Toyota, fuarda sürücü ile duygusal bağ kuran LQ konseptini sergiledi. LQ, otonom sürüş özelliklerine ve yapay zeka "Yui" asistanına sahip. Yapay zeka teknolojisinde çığır açacak bir yenile imza atan Yui, sürücünün ihtiyacını anlıyor ve buna uygun çözüm geliştiriyor.



400 MÜHENDİS ÇALIŞTI

Örneğin sürücünün ve trafiğin durumuna göre müzik seçimi yapıyor. Sürücünün enerjisine göre, otomobilin içindeki sıcaklığı ve ışıkları ayarlayabiliyor. Sürücünün rahatlaması için akıllı koltuk özelliğini aktive ediyor. Ancak Yui'nin marifetleri bunlarla sınırlı değil. 400 mühendis tarafından geliştirilen güçlendirilmiş yapay zeka Yui, sürücüyü tanıyarak kişisel mobilite deneyimi sunuyor. Sürücünün hobilerini öğrenebilme özelliğine sahip Yui, aynı zamanda sürücüyle sohbet edebiliyor. Bu özellik sürücü yorgunken devreye giriyor. Sürücünün göz hareketlerinden uyumak üzere olduğunu anlayan Yui, sürücünün uyanık kalmasını sağlamak için tuttuğu futbol takımıyla ilgili konuşabiliyor. Ayrıca yakınlardaki en sevdiği kahve dükkanını bulup, otomobili adrese yönlendirebiliyor. LQ, sadece otomobil içinde sürücü ile değil, dışarıyla da iletişim kurabiliyor. Aracın dışında yer alan ışıklandırma sistemi, yol koşulları gibi bilgileri diğer araçları bilgilendirmek amacıyla yansıtabiliyor. Otomotivde çığır açacak bu teknolojiyi denemek çin uzun süre beklemeye gerek yok. LQ, Tokyo Olimpiyat'larında yola çıkacak. Japon marka "2020 Toyota Yui Projesi Turları" kapsamında Haziran-Eylül 2020 tarihleri arasında test sürüşü düzenleyecek.



YENİLENEN MİRAİ'NİN MENZİLİ UZADI

Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda hidrojenli Mirai'nin ikinci neslini tanıttı. Daha zarif çizgilere ve akıcı hatlara sahip yeni Mirai'nin iç tasarımı da tamamen değişti. Yüzde 30 daha fazla menzil sunan Mirai, 2020'de satışa sunulacak.



HONDA E JAPONYA'DA YOLA ÇIKTI

Honda, yüzde 100 elektrikli modeli Honda e'nin Japonya prömiyerini gerçekleştirdi. Honda e, fuarla birlikte Japonya'da satışa sunuldu. Japon marka, fuarda ayrıca dördüncü nesil Jazz'ın dünya tanımını yaptı



YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ KONSEPT

Nıssan, Tokyo Otomobil Fuarı'nda Ariya konseptini sergiledi. Yüzde 100 elektrikli ve otonom özelliklerine sahip crossover model, Japon markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Ariya konseptinin seri üretim versiyonunun 2021'de satışa sunulması planlanıyor.