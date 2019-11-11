Samuray’ı Avrupa’ya sevdirdi

350 milyon dolarlık yatırımla Sakarya’da üretilen C-HR, Japon Toyota’nın Avrupa’da en çok yeni müşteri kazandıran model oldu. CHR’ın yeni müşteri oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti

Son yıllarda gerçekleşen binek otomobil yatırımları Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatına olumlu katkı yaptı. Türkiye'de üretilen binek otomobiller sayesinde ihracat 2017 ve 2018'de 1.3 milyon adet seviyesine yükseldi. Ancak 2019'da dış pazarlarda yaşanan durgunluk Türk otomotiv sanayisinin ihracatını olumsuz etkiledi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatı 2019 Ekim sonu itibariyle yüzde 6 düşüşle 1 milyon 31 bin adet oldu.

HİBRİT ORANI % 87

İhracattaki gerilemeye rağmen Türkiye'de üretilen otomobil modellerinin Avrupa'daki başarısı ses getirmeye devam ediyor. Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Clio Avrupa'da en çok satan ikinci model, Sakarya Toyota tesislerinde üretilen C-HR ise Avrupa'da en çok satan ikinci hibrit model olmayı sürdürüyor. İlk kez tanıtıldığı 2016'da 120 bin adet satan ve segmentinde yüzde 10 pazar payı elde eden C-HR, bugüne kadar Avrupa'da 400 bin adetin üzerinde satış rakamına ulaştı. Sakarya'da üretilen C-HR'ın bir başka başarısı daha ortaya çıktı. Yenilenen C-HR'ın Portekiz'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Toyota Avrupa Ürün İletişim Müdürü Vincent Dewaersegger, C-HR'ın Japon markaya Avrupa'da en çok yeni müşteri kazandıran model olduğunu açıkladı. CHR'ın yeni müşteri oranının yüzde 68 olarak gerçekleştiğini ifade eden Dewaersegger, birçok Avrupalı tüketicinin Toyota markasıyla ilk kez C-HR sayesinde tanıştığını anlattı. C-HR satışlarının yüzde 87'sinin hibrit olduğunu söyleyen Dewaersegger, bu oranın da diğer Toyota modellerine göre yüksek olduğunun altını çizdi.





İKi MOTOR SEÇENEĞi VAR

YENİLENEN Toyota C-HR'ın hibrit versiyonu 186 bin 950 TL'den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu. C-HR'da Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç donanım seçeneği bulunuyor. Toyota C-HR'ın motor seçenekleri arasında 122 bg'lik 1.8 lt hibrit motor ve 116 bg'lik 1.2 lt turbo motor yer alıyor.



KOTAMIZ ARTSA DAHA ÇOK HiBRiT SATARIZ

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan C-HR'ın, toplam hibrit satışları içinde Corolla'dan sonra ikinci model olduğunu söyledi. 2016 Kasım'ından bugüne toplam 13 bin 647 adet C-HR satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Bozkurt, yılın son iki ayında ise 1000 adet C-HR satışı hedeflediklerini ifade etti. Hibrit satışlarına da değinen Bozkurt, "Son yıllarda ülkemizde hibrit otomobil tercihi artıyor. Hibrit modellerimiz, satışlarımızın yüzde 50'sini oluşturuyor. Hibrit kotamızı yukarıya çekerek, isteğimiz araç adetlerini temin edebilirsek bu oran daha da yükselecek" dedi.





100 ÜLKEYE 450 BiN ADET iHRAÇ ETTi

C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı konumunda bulunuyor. 2016 Kasım'da 350 milyon euroluk yatırımla C-HR üretimine başlayan fabrikanın kapasitesi 150 bin adetten 280 bine yükseldi. Sakarya Toyota fabrikası Avrupa'daki Toyota tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip oldu. Bugüne kadar toplamda 500 bin adet C-HR üreten fabrika, üretimin yüzde 90'ını yani 450 bin adedini 100 ülkeye ihraç etti.



FİYATI 540 BİN EURODAN BAŞLIYOR

ASTON Martin'in Türkiye'de en fazla ilgi gören modeli DB11'in 5.2 litrelik V12 motorlu AMR versiyonu 540 bin euro fiyatla satışa sunuldu. 640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araç A.Ş'nin Yeniköy'deki showroom'unda sergilenen DB11 V12 AMR 'China Grey' ve 'Quantum Silver' olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.



OTOMOTİV ÜRETİMİ % 8 AZALDI

OTOMOTİV üretimi 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 8 azalarak 1 milyon 189 bin 539 adet,otomobil üretimi de yine yüzde 8 azalarak 794 bin 156 adet oldu. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim ekim itibariyle yüzde 10 düşüşle 95 bin 383 adet gerçekleşti. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 20 seviyesinde azaldı.



ELEKTRİKLİ OTOBÜSE İSVEÇ TALİP

TEMSA, 9 metrelik elektrikli otobüs MD9 Electricity'i Avrupa yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Avrupa'da fuarlarda tanıtımı gerçekleşen MD 9 Electricity araca ilk sipariş bir İsveç'ten geldi. Araçlar Ekim 2020'de teslim edilecek. Connectbus isimli şirket MD 9 Electricty otobüsleri Göteburg yakınlarındaki Öckerö adasında yer alan operasyonlarında kullanacak.