Türkiye Çin’de şov yaptı

Çin’de düzenlenen Automechanika Şangay Fuarı’na Türk firmaları çıkarma yaptı. Türkiye, 46 ülkeden 6 bin 320 firmanın yer aldığı fuarda Tayvan ve Almanya ile birlikte en fazla katılım yapan ülke oldu

Çin, bugün dünyanın en büyük otomotiv pazarı ve aynı zamanda en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. 2018 rakamlarına göre Çin'de 27 milyon adet araç üretildi. Toplam pazar ise 28 milyon adet oldu. 2019'da üretim ve satış rakamları düşse de, Çin dünyanın 1 numarası olmaya devam ediyor. Çin'deki potansiyeli gören Türkiye otomotiv yan sanayicileri bu yıl 15'incisi düzenlenen Automechanika Şangay Fuarı'na çıkarma yaptı. Türkiye, 46 ülkeden 6 bin 320 firmanın yer aldığı fuarda, Tayvan ve Almanya ile birlikte en fazla katılım yapan ülkelerden biri oldu. 3-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen fuara, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde 44 Türk firması katıldı. Kendi imkanlarıyla katılan diğer Türk firmalarla birlikte toplam sayı 56 oldu. Fuarda ürünlerini sergileyen Türk firmalar yeni iş bağlantıları yaptı. Automechanika Şangay'ın dünyada en çok talep gören fuar olduğunu söyleyen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Daha fazla alan bulabilsek fuara katılım sayımız daha fazla olur" dedi.



30 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türkiye'nin otomotivde Çin'in en güçlü partneri olmaya aday olduğunu açıklayan Çelik, global üreticilerin bir çoğunun üretim yaptığı Çin'in 81.5 milyar dolar ithalatı ile pek çok ülkenin olduğu gibi Türkiye için de hedef pazar olduğunu ifade etti. Türk tedarik sanayi firmalarının 11 milyar dolarlık ihracatı ile de dünyanın en kaliteli markalarının en stratejik parçalarını ürettiğine dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti: "Tedarik sanayi firmalarımız, aynı zamanda co-designer yetkinliği ile birden fazla ülkede üretim projelerinin parçası olabilen bir yapıya da sahip. Tedarik sanayinde de 30 milyar dolar ithalatı olan Çin pazarı, bizim için önemli. Şangay Fuarı'na katılan Türk firmaları, Türkiye'nin Çin otomotiv sektörü için en doğru partnerlerden biri olacağını gösterecektir."



FUARLARIN İHRACATA KATKISI VAR

OTOMOTİV sanayi ihracatında fuarların önemli katkısı olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "AB pazarındaki güçlü konumumuzu korumak ve Çin'den ABD'ye, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya kadar pek çok bölge ve ülke ile pazar çeşitliliği sağlamak, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Katıldığımız fuar sayısı da artıyor. Bu yıl Vietnam ve Çin-Ghangzhou fuarlarına ilk kez katıldık. 2020 planında Las Vegas var."



2023 İHRACAT HEDEFİ 44 MİLYAR $

Otomotıv sektörünün Türkiye'nin beş stratejik sektöründen biri olduğunu söyleyen Çelik, 2023'de yaklaşık 44 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.



44 FIRMA KATILDI

FUARA katılan Türk firmaları; Akkuşsan, Aktaş, Alkım, Al-Sa, Andaç, Asaş, ATS, Benefit, DSM, Eku, Erku, Fevzi Arçek, Global, Hattat, HD, I.R.C., Işıksan, Kaçmazlar, Lögel, Lumen Buluş, Meklas, Mercan, Mesa, Otokam, Özgür, Pe-Ga, Resco, Sab, Seger, Sertplas, Soylu, Supar, Şem, Tekoto, Temel, TTT, Ümit, Usmer, Vector, Yaytek, Yenmak, YPS, Yumak, Yurtsan'dan oluşuyor.