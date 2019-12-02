Elektrikli otoya Türk işi ısıtma

Otomotiv sektörüne dokusuz tekstiller üreten Hassan Tekstil elektrikli otolar için ısıtmalı taban halısı geliştirdi. Artık elektrikli otoların iç mekanı, çok fazla elektrikli sarf eden klima yerine, enerji harcamayan halıyla ısıtılabilecek

İçten yanmalı motora sahip otomobillerde araç içi motordan gelen sıcak havayla ısıtılır. Elektrikli otomobillerde ise araç içini ısıtmak için bataryanın enerjisi kullanılıyor. Ancak bu durum bataryanın hızla boşalmasına ve otomobilin menzilinin kısalmasına yol açıyor. Bir Türk şirket bu soruna çözüm buldu. Otomotiv sektörü için taban halısı, motor izolatörü, tavan kumaşı vb dokusuz tekstiller üreten Hassan Tekstil, ısıtmalı taban halısı geliştirdi. Ar-Ge departmanında geliştirilen proje ile elektrikli araçların iç mekânları, çok fazla elektrik sarf eden klima sistemi yerine, daha az enerji gerektiren özel halılarla ısıtılabilecek. Patenti Hassan Tekstil'e ait olan ürünün farkı normal koltuk ısıtmalarında bulunan kablo veya telin olmaması. Karbon bazlı kaplaması sayesinde halı kendi kendine ısınıyor. Halının dünyada bir başka örneği yok. Hassan Tekstil, özel ısıtmalı halı projesi için Fransız, Güney Koreli ve Japon otomobil markalarıyla görüşüyor.



12 MİLYON EURO YATIRIM

Kendi kendine ısınan halının dünyada bir başka örneği olmadığını söyleyen Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, 2019'da Ar-Ge'ye ayırdıkların bütçenin cironun yüzde 1.90'a çıktığını söyledi. Şişman, 16 patente sahip olduklarını kaydetti. Ürün teknolojilerine de yatırım yaptıklarını anlatan Şişman, 12 milyon euro yatırımla devreye aldıkları yeni hatla birlikte, gmotor izolatörleri üretebilen iki Avrupalı firmaya rakip oldukları söyledi. Motor izolatörü üretimini 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardıklarını anlatan Şişman, şöyle devam etti: "Yeni yatırımımızı devreye aldıktan sonra 60 müşteri numunesi çalıştık ve bunların 56'sı ilk denemede üretim onayı aldı. Bu başarımız sayesinde sektördeki bilinirliğimiz ve itibarımız da arttı. Yeni hatta üretilecek motor izolatörlerinde yeni bir üretim tekniği geliştirdik. Bunun uluslararası patent başvurusunu yaptık. Bu sayede müşterilerimize üretimleri esnasında ciddi avantajlar sağlayacağız."



DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYOR

Üretim yaptıkları markalarla ilgili bilgi veren Şişman, şunları söyledi: "Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia'yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020'de de ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen'in de dahil olmasını bekliyoruz."



YERLİ OTOYA TALİP

Türkiye'nin otomobilinde Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Şişman, bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekli olduklarını ifade etti.