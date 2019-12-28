100 yıllık markalara meydan okuyor

Türkiye’nin yarım asrı geçen yerli otomobil özlemi dün sona erdi. 2022’de yollarda olacak araçların teknolojisi, 100 yıllık rakiplerini bile solladı. 30 dakikalık şarjla 500 kilometre yol yapabilen araç, evdeki veya ofisteki cihazları da kontrol edebiliyor

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemi gerçek oldu. Türkiye otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek, ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak. TOGG, 2022'de C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye'nin ilk sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önüne geçiyor. Türkiye'nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda TOGG, dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Arttırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde yol tarifi ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay kullanılacak. Aracın fikri ve sınai mülkiyet hakları da yüzde 100 Türkiye'ye ait olacak.



MURAT GÜNAK SÜRPRİZİ

Otomobilin tasarımında Mercedes- Benz, Peugeot ve Volksvagen gibi markalarda tasarımcı olarak çalışan Murat Günak da danışmanlık yaptı. Tasarımda, Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.



FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN %100'Ü BİZİM

TÜRKIYE'NIN Otomobili'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100 Türkiye'ye ait olduğunu belirten TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili etrafında oluşacak mobilite ekosisteminin birçok yeni iş modellerini ve girişimleri tetikleyeceğini ve bunun dünyada da ses getireceğine inanıyoruz" diye konuştu. Üretecekleri ilk aracın bir SUV olduğunu belirten Karakaş, "Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda en hızlı büyüyen ve gelecek 5 yılda en hızlı büyüyecek segment SUV. Türk tüketicilerinin sahip olmayı en fazla istediği ancak yerli alternatifin az olduğu bu segmentin beğenilen bir marka için en uygun başlangıç olduğunu biliyoruz" dedi.



AKILLI OLACAK

TÜRKIYE'NIN otomobili bağlantılı altyapısıyla bir cihaza ihtiyaç duymadan sürekli internete bağlı olacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak. Kullanıcı yerine düşünen bir asistana dönüşecek.



500 KM MENZİL

KULLANICILAR, yüksek enerjili Lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı 2 farklı menzil arasından ihtiyaçlarına yönelik bir seçim yapabilecek. 300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği olacak.



SPOR ARAÇ GİBİ

OTOMOBIL, iki çekiş sistemi ile benzersiz bir ivmelenme deneyimi yaşatacak. 0-100km/ saat hızlanmasını 200 beygirlik motorla 7.6 saniyede, 400 beygir seçeneğiyle ise sadece 4.8 saniyede yapacak.



PİL GARANTİSİ 8 YIL

TÜRKIYE'NIN otomobili, ileri Lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik avantajlar sayesinde 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine sahip olacak.



SINIFININ EN UZUN AKSI

TÜRKIYE'NIN otomobili, C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunacak.



30 DAKİKADA ŞARJ

TÜRKIYE'NIN otomobili hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek. Türkiye'nin otomobilinin kullanıcıları dilerlerse 200 beygir güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD) versiyonu, veya toplam 400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu tercih edebilecek.