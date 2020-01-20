Avrupa’nın hibrit üssü Türkiye

Türkiye’de hibrit üreten fabrikaların sayısı Hyundai Assan ile birlikte dörde çıkacak. Şirket, hibrit üretimine 2020’nin son çeyreğinde yenilenen i20 ile başlayacak. 2021’de üreteceği B-SUV modelinde de hibrit motor seçeneği sunacak

Otomotiv dünyasında büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Markalar dizel ve benzin motorlu araç üretiminden uzaklaşıp, hızla hibrit ve elektrikli araç üretimine yöneliyor. Türkiye otomotiv sanayisinde de benzer bir durum var. Toyota, Oyak Renault, Ford Otosan'dan sonra Hyundai Assan da hibrit üretimine başlıyor. Otomotivde bir üst lige yükselen Türkiye, artık hibrit üreten az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. Hyundai Assan, hibrit üretimine 2020'nin son çeyreğinde başlamayı planlıyor. Üretilecek ilk hibrit model yenilenen i20 olacak. Ardından 2021'de üretimine başlanacak yeni B-SUV modelinde hibrit motor seçeneği bulunacak. Böylece Türkiye, Güney Koreli markanın hibrit ve elektrikli araç satış hedeflerine ulaşmasına da önemli katkı sağlayacak.



2025 HEDEFİ 44 YENİ MODEL

Hyundai 2020'de Avrupa'da satacağı otomobillerin yüzde 75'den fazlasının hibrit, plug-in hibrit, elektrikli ve hidrojen yakıtlı modeller olmasını hedefliyor. 2025'e kadar 44 elektrikli ve hibrit model satışa sunmayı planlayan Hyundai'nin hedefi dünyadaki en büyük üçüncü elektrikli ve hibrit üreten marka olmak. Uzun yıllardır hibrit ve elektrikli araçlar konusunda çalışan Hyundai, elektrikli araçlar için 2030'a kadar 6.7 milyar dolar yatırım yapacak.



4 FABRİKADA ÜRETİLECEK

TÜRKİYE'NİN hibrit macerası dört yıl önce başladı. İlk olarak 2016'da Toyota Sakarya'daki tesislerinde hibrit teknolojili C-HR'ı üretti. Japon marka daha sonra 12'nci nesil Corolla Sedan'la birlikte ürettiği hibrit model sayısını ikiye çıkardı. Oyak Renault, hibrit ve plug-in hibrit motor üretimine başladı. Bursa'da üretilecek hibrit motorlar Renault Grubu markalarında kullanılmak üzere ihraç edilecek. Ford Otosan da Gölcük tesislerinde şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Transit Custom PHEV'i üretmeye başladı. Böylece Tofaş dışında Türkiye'de hibrit üretmeyen büyük fabrika kalmadı



İKİ MOTOR SEÇENEĞI VAR

2013'DEN bu yana Türkiye'de üretilen i10 baştan aşağı yenilendi. İzmitli i10'in test sürüşleri Portekiz-Lizbon'da yapıldı. Türkiye'de martta satışa sunulması planlanan i10'da 1.0 lt ve 1.2 lt olmak üzere iki yeni motor seçeneği bulunuyor. Araç, arka görüş kamerası, sekiz inç dokunmatik ekran, Apple Car-Play ve Android Auto gibi özellikleriyle öne çıkıyor



AVRUPA İZMİTLİ " I 10'U ÇOK SEVDI

GÜNEY Koreli markanın kompakt üretim üssü Hyundai Assan, 2019'da 81 662 adedi i10, 96 bin 338 adedi i20 olmak üzere toplam 178 bin adet üretim gerçekleştirdi. 2013-2019 arasında 592 bin 135 adet i10 üretildi. Bunun 578 bin 509 adeti başta Avrupa Birliği olmak üzere 45 ülkeye ihraç edildi. i10 modelinin en çok satıldığı ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve İtalya geliyor.



YENİ B-SUV 2021'DE ÜRETİLECEK

HYUNDAI Assan'ın Türkiye'de yapmayı planladığı B-SUV yatırımında sona gelindi. Yeni B-SUV modelin üretim tarihi Mart 2021 olarak belirlendi. Avrupa ve Türkiye'de hızla büyüyen SUV talebi göz önüne alındığında, yeni modelin Hyundai Assan için önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Markanın Türkiye'deki satışlarının içindeki SUV payı 2019'da yüzde 25'ten yüzde 45'e çıktı.



DİZELE GÖRE YÜZDE 35 DAHA AVANTAJLI

2019'da hibrit satışları rekor seviyede arttı. Türkiye'de üretilen modellerin rüzgarıyla hibrit satışları yüzde 207.1 artışla 11 bin 974 adede ulaştı. 2018'de hibrit pazarı 3 bin 899 adet düzeyinde gerçekleşmişti. Hibritin pazar payı yüzde 0.80'den yüzde 3.09'a çıktı. Satılan hibrit araçların yüzde 96'sı Toyota oldu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, trafikte daha fazla hibrit araç görülmeye başlandığını belirterek "Hibrit teknolojisinin ülkemizde de yaygınlaşması adına yoğun çalışmalar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki hem markamız hem de diğer markalar hibrit teknolojisine yatırım yapmanın karşılığını almaya başladılar. Tüketicilerin hibrit otomobil tercihine yönelmeleri doğru yolda olduğumuzun kanıtı" dedi.



İKİNCİ EL DEĞERİ

Hibrit araçların, dizel ve benzinlilere göre avantajları olduğunu söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti: "Dizel ve benzinli otomobillerde 10 bin km'de bir bakım yapılırken, hibritlerde bakım aralığı 15 bin km'ye çıkıyor. Bakım maliyetlerini karşılaştırdığımızda hibrit araçlar dizel araçlara göre yüzde 33, benzinli araçlara göre ise yüzde 35 daha avantajlı. Ayrıca yaptığımız çalışmalar ve ölçümlerde hibrit araçların dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 daha az yakıt tüketimi maliyetine sahip olduğu ortaya çıktı. İkinci el rakamlarını karşılaştırdığımızda da hibrit araçların benzinlilere göre yüzde 4, dizellere göre ise yüzde 6 avantajlı ikinci el değerine sahip olduğunu görüyoruz."