Bursalı hibrit oto için ÖTV desteği istedi

Türkiye, Avrupa'nın hibrit üretim üssü oluyor. Toyota, Oyak Renault ve Ford Otosan'ın ardından Hyundai Assan da, 2020'nin son çeyreğinde hibrit üretimine başlayacak. Hibrit üreten otomobil fabrikaların sayısı dörde çıkarken, Türkiye'de 2016'dan beri uygulanan hibrit teşviğinin yetersiz olduğu tartışmaya açıldı.



ÇALIŞMA SUNULDU

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da, hibrit teşviğin genişletilmesi gerektiğini söyleyen isimlerden. Bursa'da üretilen beşinci nesil Renault Clio'nun tanıtım toplantısında sorularımızı yanıtlayan Çağdaş, hibrit teşviği ile ilgili bir çalışma yaptıklarını ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na sunduklarını anlattı. Çağdaş, "Elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1.800 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 45, motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2.500 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olan ÖTV oranı da yüzde 90 olarak uygulanıyor. Yani bu kriterlere uyan araçların ÖTV'sinde yüzde 50 indirim yapılıyor. Elektrik motor gücüne göre yüzde 50 indirim uygulansın istiyoruz" dedi. Yeni Renault Clio hibrit versiyonu 1.6 lt dört silindirli benzinli motor ve biri 51 Kw olmak üzere iki elektrikli motorla kombine edilecek. Eğer ÖTV teşviği genişletilip elektrik motor gücüne göre indirim yapılırsa, Clio'nun hibrit versiyonunun ÖTV'si yüzde 50-60 yerine yüzde 25-30 uygulanacak.



YENİ NESİL CLİO SATIŞTA

Toplam 300 milyon euroluk yatırımla Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen beşinci nesil Renault Clio, Türkiye'de satışa sunuldu. Clio'nun hibrit versiyonu ise yılın ikinci versiyonunda Türkiye'de yollara çıkacak. Bursa'da hibrit için yapılan yatırım ise 100 milyon euroyu buldu. Bursalı Clio Avrupa'da B segmentinin lideri oldu.