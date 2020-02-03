Yeni doğan bebek ilgiyi hak ediyor

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, TOGG’un yeni doğmuş bir bebek gibi, yetişkenlerden daha fazla ilgiyi hak ettiğini söyledi. Bilaloğlu, mevcut üreticilerin de kurulurken aldıkları desteklerle bu noktaya geldiklerini kaydetti

47 otomobil markasını bir çatı altında toplayan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) destek geldi. Yerli otomobille ilgili ilk kez açıklama yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye'nin otomotivde oyun kurucu olması gerektiğini ancak bunu kendi markasını çıkartarak yapabileceğini söyledi.

2020 beklentilerini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Bilaloğlu, otomotivdeki vergi sistemi, yerli otomobil, TOGG'a verilen teşviklerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sorularımızı yanıtlayan Bilaloğlu'nun sözleri ses getirecek.







Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, TOGG'a verilen teşviklerle ilgili bir açıklama yapmıştı. Mevcut üreticilere de eşit davranılmasını gerektiğini "Ebeveynler çocuklarını ayrı tutmamalı" sözleriyle dile getirmişti. Siz ne düşünüyorsunuz?

Mevcut üreticilerin, yerli otomobilden ayrı tutulmamak yönündeki talepleriyle ilgili verilen örnek üzerinden gidersek, ebeveynlerin çocuklarını ayırmaması gerektiği söyleminden, yeni doğmuş bir bebeğe davranışıyla, yetişkin bir hale gelmiş çocuğuna davranışı aynı olmaması gerekir. O da bebekken farklı destekleri aldı. Hiç verilmemiş gibi davranmamak lazım. Evet, ebeveynin tüm çocuklarına hakkaniyetli davranması lazım ama hepsinin yaşına göre davranması lazım. Yoksa o bebek hiçbir zaman büyüyemez. Hepsi kurulurken gerekli destekleri almış ve bugün bu noktaya gelmişler.



YERLİ TARTIŞMASINA THY ÖRNEĞİ

TOGG'un tanıtımını yaptığı otomobilin yerliliğine yönelik tartışmalar yapıldı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Yerli marka ve yerli otomobili karıştırmamak lazım. Böyle yerli otomobil mi olur diyenlerle farklı düşünüyorum. Bu noktada şu soru geliyor aklıma, Türk Hava Yolları yerli bir marka mı? Eğer, evet ise, nesini biz yapıyoruz uçaklarından tutun da neredeyse pilotlarına kadar farklı ülkeler de var. Bu yüzden TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Bey'e katılıyorum. Global anlamda en iyi kimse, en iyi kim yapıyorsa, onunla çalışmak lazım. Yerli marka demek vidasına kadar yerli olması anlamına gelmediğini düşünüyorum.



VERGİ SİSTEMİ 30 YILLIK

Vergi sisteminde yapılmasını istediğiniz değişiklikler neler? ÖTV sistemi, bundan 30 yıl önce omurgası tasarlanmış bir sistem. Halbuki o tarihlerde bugün konuştuğumuz konular; elektrikli otomobiller, emisyon, çevre duyarlılığı vs. hiçbiri yoktu. Avrupa vergi sistemlerini otomotivdeki evrime göre revize ettiler. Bunu tek adapte etmeyen biziz. Kaldı ki devlet ve hükümet bu konudaki hassasiyetini de ortaya koydu, yerli otomobili elektrikli yapma kararı verdi. Vergi sistemimizin çağdaş bir hale getirilmesi gerekiyor ki, tüm bu konuyla ilgili unsurların da paralel olması sağlanabilsin.



POPÜLİST YAKLAŞIMDAN UZAK DURMALI

Otomotiv sanayicileri pazarın 1.5-2 milyon adete çıkarmak için danışman bir şirketle çalışma yapıyor. Buna benzer bir çalışmanız var mı? ODD olarak, geçmişte birçok çalışma yaptık. Şu an 'ÖTV şu olsun ya da böyle olsun' demek popülist bir yaklaşım olur. Vergi sistemi devletin 10-15 yıllık beklentilerine göre şekilleniyor. Bunu, danışman şirketle yapmak yerine, devletle birlikte gerçekleştiriyor olmak daha doğru.