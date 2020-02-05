Otomobil yok satıyor

Ocakta otomobil satışları yüzde 100.53, hafif ticari araç satışları yüzde 54.89 arttı. Toplam pazar ise yüzde 89.75 büyüdü. Bu dönemde otomotiv firmaları talebi karşılamakta zorlandı

Otomotiv sektörü 2020 yılına hızlı başladı. Ocakta otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 89.75 artışla 27 bin 273 adete yükseldi. Otomobil satışları yüzde 100.53, hafif ticari araç satışları ise yüzde 54.89 arttı. Ocakta 22 bin 16 adet otomobil, 5 bin 257 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği, ocakta yaşanan bu hareketle birlikte, yıl sonu tahminini yeniledi. ODD, 2020 sonunda toplan pazarın 575-625 bin adet aralığında olacağını öngörüyor. Pazardaki büyümede kamu bankalarının uyguladığı düşük faizli kredi kampanyasının 3 ay daha uzatılması etkili oldu. Firmalar düşük stok nedeniyle talebi karşılamakta zorlandılar. Talep karşılanabilseydi, pazardaki artışın daha yüksek olacağı söyleniyor.



DİZELİN PAYI DÜŞTÜ

Ocak'ta dizel otomobil satışlarının payı yüzde 41.77'ye geriledi. Bu dönemde 14 adet elektrikli 797 adet de hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 66.1 pay alan C (14 bin 547 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48.2 pazar payı ile Sedan otomobiller oldu.