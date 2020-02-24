Cenevre’de Türkiye imzası

Hyundai Assan’ın İzmit tesislerinde ürettiği yeni i20’nin dünya prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Ayrıca Bursalı Clio’nun hibrit versiyonu E-Tech de vitrine çıkacak

Otomotiv dünyasının kalbi 5-15 Mart tarihleri arasında İsviçre-Cenevre'de atacak. Bu yıl 90'ıncısı düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını ilk olarak basın ve VIP konuklar için 3-4 Mart tarihinde açacak. 150 firmanın katıldığı fuarda 90 dünya ve Avrupa prömiyeri gerçekleşecek.



BURSALI HİBRİT

Fuarda Oyak Renault'nun Bursa tesislerinde üretilen beşinci jenerasyon Clio'nun hibrit versiyonu E-Tech de tanıtılacak. Clio'nun yanı sıra Bursa'da üretilen hibrit motorların kullanıldığı modeller de vitrine çıkacak. Bu modeller arasında Captur ve Megane Estate'in E-Tech plugin versiyonları bulunuyor.







13 MARKA KATILMIYOR

Son yıllarda otomobil markaları maliyet ve yeni modeli olmadığı gibi gerekçelerle fuarlara katılmıyor. Cenevre de bu durumdan etkilenen fuarlar arasında yer alıyor. 2019'daki fuara Opel, Infiniti, DS, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover ve Volvo olmak üzere 8 marka katılmamıştı. Bu yıl fuara katılmayan markaların sayısı 13'e yükseldi. Peugeot, Citroen, Opel, Ford, Jaguar-Land Rover, Subaru, Nissan, General Motors, Mitsubishi, Lamborghini, Mini ve Volvo fuara katılmayacak.



ZİYARETÇİ SAYISI AZALIYOR

Cenevre fuarını ziyaret edenlerin sayısında da azalma görülüyor. Fuarı 2000'de 714 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı 2018'de 662 bine düştü. 2019'da düzenlenen fuarı 602 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 60 bin kişi azaldı. Fuarı ziyaret edenlerin yüzde 42'si Fransa, yüzde 40'ı ise İsviçre'den geldi. Ziyaretçilerin yüzde 27'sinin yaşı 20-29, yüzde 18'inin yaşı ise 30-39 yaşında olduğu görüldü.



VIP TASARIMCILAR ŞOV YAPACAK

Cenevre Otomobil Fuarı'nda VIP araçların iç tasarımını yapan Türk firmalar Cenevre Otomobil Fuarı'nda şov yapacak. Fuarda, DizaynVip, Okçu, Ertex kişiye özel tasarlanan VIP araçlarını sergileyecekler. Ayrıca Türk Servislet yazılım firması da fuarda yer alacak.



90 DÜNYA PRÖMİYERİ VAR

* Dacia, elektrikli araç pazarına giriyor. Marka yüzde 100 elektrikli konsept aracını Cenevre'de tanıtacak.

* Toyota, fuarda gerçekleştireceği dünya prömiyeri ile tamamen yeni B-SUV modelinin örtüsünü kaldıracak.

* Seat ilk elektrikli modeli el-Born'u fuarda sergileyecek. 420 km menzile sahip araç 204 bg gücünde.

* Lexus, ilk yüzde 100 elektrikli aracı UX 300e modelini Cenevre'de tanıtacak.

* Kia yenilenen Sorento modelinin prömiyerini yapacak.

* Çinli marka Aiways, elektrikli SUV modeli U5'in Avrupa satışına Cenevre ile birlikte başlayacak. Marka, U5, 2019'da Cenevre'de tanıtmıştı.