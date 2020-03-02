Dizel otoda tarihi düşüş

Türkiye’de dizelin payı son beş yılda 20 puan düştü. 2015’de yüzde 61.7 olan dizel otoların payı 2020’de yüzde 41.7’e geriledi. Bugün yüzde 3.62 olan hibritlerin pazar payının üç yıl içinde yüzde 30’a çıkması bekleniyor

Türkiye'de dizel otomobillerin pazar payı hızla düşüyor. 2015'te yüzde 61.7 olan dizelin payı, 2016'da yüzde 61.5'e, 2017'de yüzde 60.67, 2018'de yüzde 58.09'a geriledi. 2019'da 52.03, oldu. Düşüş eğilimi 2020'de de devam etti. Yılın ilk ayında tarihi düşüş yaşandı. Dizelin payı yüzde 41.7'e indi. Bir önceki yıla göre dizelin kaybı 10.6 puan, son beş yıldaki kayıp ise 20 puan oldu. Dizel otomobillerin pazar payı kaybetmesinin en önemli nedeni bazı markaların dizel satışlarını durdurması. Bunların başında Toyota geliyor. Japon marka Türkiye'de 2019'dan beri dizel otomobil satmıyor. Satıştan kaldırılan dizel modellerin yerini ise hibritler aldı. Hyundai de bazı modellerinde dizel satışına son vermeye hazırlanıyor. Küçük dizel motor geliştirmeyeceğini açıklayan Hyundai'nin Türkiye'deki tesislerinde üreteceği yeni i20'de artık dizel motor bulunmayacak. Koreli marka i20 modelinde dizel yerine hibrit üretecek. Yılın ikinci yarısında satışa sunulması planlanan i20 modelinde ilk kez 48-volt yarı hibrit kullanılacak. Toyota ve Hyundai'yi diğer markalar da takip edecek. Onlar da dizel motordan uzaklaşacak adımlar atacak.



HİBRİTLERİN PAYI ARTIYOR

Türkiye'de dizelin yerini ise hibritler dolduruyor. Hibrit otoların payı 2019'da yüzde 286 gibi yüksek artışla yüzde 3.09'a yükseldi. Bu oran hibritlerin teşvik edilmeye başlandığı tarih olan 2016'da yüzde 0.80 seviyesindeydi. Hibritler yükselişini Ocak 2020'de de sürdürdü. Hibritlerin payı yüzde 3.62'ye ulaştı. 2016'da 1.010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de ise 3 bin 899 adet olarak gerçekleşti. 2019'da bu rakam 11 bin 974 adete çıktı. 2020 tahmini ise 20 bin adet. Yeni modellerle hibritlerin pazar payının üç yıl içinde yüzde 30'lara, satışların ise 42 bin adete çıkması bekleniyor.



AVRUPA'DA KAN KAYBI SÜRÜYOR

Dizel otomobillerin Avrupa'daki pazar payı yüzde 60'lar seviyesindeydi. 2014'te yüzde 53.1 olan dizelin payı 2018'de yüzde 36'ya geriledi. 2019'da ise 5 puan düşüşle yüzde 31 oldu. Alternatif yakıtlarla çalışan hibrit ve elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseldi. 2019'de toplam 1.28 milyon adet hibrit ve elektrikli otomobil satıldı. Bu otomobillerin 921 bin 608 adeti hibrit, 350 bin adeti ise yüzde 100 elektrikli oldu.



16 BİN KİŞİ HİBRİT İÇİN SIRADA

Yeni Toyota Corolla Hatchback Türkiye'de 116 bg'lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 bg'lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile satışa sunuldu. Benzinli Corolla hatcback'in fiyatı 157 bin 900 TL, hibrit versiyonun fiyatı ise 193 bin 300 TL'den başlıyor. Yeni modelin basın toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Corolla Hatchback ile hibrit ürün gamının genişlediğine ve Türkiye'de her binek modelin bir hibrit versiyonu olduğuna dikkat çekti. Filo firmalarının hibrit otomobillere olan talebinin arttığını belirten Bozkurt, şöyle devam etti: "Yılın başında olmamıza rağmen şu ana kadar 16 bin adet sipariş aldık. Bunun büyük bir çoğunluğu hibrit modeller. Hibrit talebimize karşılık bulabilsek, yarın hemen satabileceğimiz siparişlerimiz bulunuyor. 2020'de 40 bin adetlik satışı planladık. Ancak araç tedarik etsek 50-55 bin adetlere doğru gidecek gibiyiz."