AB Türkiye’nin otosunu tescil etti

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi’ne yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı. Asya ve Amerika’daki tasarım tescili ise 2020 içinde tamamlanacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edildi. Beş yıl süreyle geçerli olacak tescil haklarıyla birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan araçların tasarımlarının tamamen ya da kısmen kopyalanmasını önlemek amaçlı önemli bir adım atıldı.

TOGG mühendis ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye'nin otomobili, tasarım sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamlamış oldu. TOGG'un askı sürecindeki Asya ve Amerika'daki tasarım tescil başvurularının da 2020 içerisinde tamamlanması bekleniyor.



150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA

Türkiye'nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Tasarım süreci kapsamında Türkiye'den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG'un belirlediği altı farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı. TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan üç tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi. Türkiye'nin otomobilinin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle yapılan satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzu bu üç tasarım eviyle paylaşılarak iki boyutlu tasarım yarışması süreci başladı.







TÜRK TÜKETİCİLERE SORULDU

Bu süre zarfında 100'ün üzerinde farklı tema değerlendirildi, tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine geribildirim olarak verildi. Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen tasarım çalışmaları geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildi.

Ortaya çıkan sonuç TOGG tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildi. Bu aşamalardan sonra Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak seçildi ve üç boyutlu tasarım aşamasına geçildi.

Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG ve Pininfarina'nın ortak çalışmaları sonucunda özgün bir tasarım dili ortaya kondu.



ANADOLU TASARIMA İLHAM VERDİ

Türkiye'nin otomobili, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri, coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.



BEŞ MODEL ÜRETİLECEK

75 bin adetlik kapasiteye sahip fabrikada ilk ön üretim 2022'de başlayacak. Şirket 2027'de 100 bin araç üretecek. Üretim beş modelle birlikte 2032 itibarıyla 160 bine çıkacak. TOGG, 2032'ye kadar 10 yıllık süreçte 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi planlıyor. 2024'te ihracata başlamayı planlayan şirket, ilk etapta üretimin yüzde 10'nu yurtdışına satacak. TOGG'un ana ihracat pazarları Avrupa olacak. Bunun yanı sıra şarj altyapısı olan Türk Cumhuriyetleri de TOGG'un radarında bulunuyor.