Yerli otoda 1 ay ithal otoda 3 ay sıra var

Otomotiv sektörü artan talebi karşılayamıyor. Tüketici istediği aracı bulamıyor. Yerli otomobilde 1 ay, ithal otomobilde ise 3 aylık bekleme süresi var. Stok sorununun eylülde çözülmesi bekleniyor

Türkiye otomotiv pazarında haziranın ilk haftasıdan itibaren başlayan hareket devam ediyor. Öyle ki, haziranda otomotiv satışlarının geçen yılın üzerinde 40 bin ila 50 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Eğer bu gerçekleşirse haziran satışları 2019'u sollayıp, 2018'i zorlayacak. 2019 Haziran'ında 42 bin 688 adet, 2018'in aynı döneminde ise 51 bin 37 adet binek otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı.

Türkiye'deki yetkili satıcıları bir çatı altında toplayan OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, haziranda pazarın 50 bin adetleri göreceğini söyledi. Türkiye otomotiv sektörünün son aylardaki performansını değerlendiren Şahsuvaroğlu, sektörde araç tedariki konusunda yaşanan sorunun devam ettiğini kaydetti. Şahsuvaroğlu, "Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariği bir miktar uzayabiliyor. İthal araçlarda 2-3 aya varan beklemeleri süreleri var. Yerli ürünlerde ise bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor" şeklinde konuştu.







ÇARKLAR DÖNÜYOR

Araç tedariği ile ilgili yaşanan sıkıntının birkaç ay daha devam edeceği öngörüsünde bulunan Şahsuvaroğlu, şunları söyledi: "Yan sanayiyle birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayısın son haftasına denk geldi. Avrupa'daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek ve ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu Türkiye'ye ilk aşamada araç veremeseler de, hemen ardından tedariğimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız. Türkiye'de üretim yapan fabrikalarda ise çarklar dönüyor. Özellikle ana ve tedarik sanayi ile yetkili satıcılık sistemi de bulunurlukla ilgili sıkıntıyı bertaraf etmek için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor."



Normalleşme ile birlikte ticaretin hareketlenmesi talebi olumlu etkiledi.

KOBİ'lerin alıma geçmesi ile pazar canlandı.

Kiralamaya olan talebin artması filo şirketlerini alıma yönlendirdi.

Turizm sektörünün hareketlenmesi talebi artıracak. Koronavirüs nedeniyle toplu taşımayı kullanmayan ve otomobil almak isteyen ciddi bir kitle var.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketi otomotiv sektörüne doping etkisi yaptı. Markaların kampanyaları pazarı hareketlendirdi.

Otomobil döviz, faiz, altından daha fazla kazandırdı.

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'OTOMOBİL OSCAR'INA HİBRİT TÖREN

OGD tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimlerinde ipi göğüsleyen Bursalı Renault Clio oldu

OTOMOTIV Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimlerinde bir ilke imza atıldı. Birincinin açıklandığı ödül töreni, pandemi sürecinde yapılan ilk organizasyonlardan biri oldu. Kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı tören, İntercity İstanbul Park'ta gerçekleşti. OGD'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan tören, bir anlamda hibrit bir organizasyon oldu. Bu sayede binlerce otomobil sever töreni izleyebildi.



BURSA'DA SES GETİRDİ

OGD üyelerinin puanlarıyla bu yıl Renault Clio "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi. Clio'nun birinci seçilmesi, Bursa'da büyük ses getirdi. Töreni canlı izleyen Oyak Renault Bursa fabrikası çalışanları büyük sevinç yaşadı. Fabrika yönetimi, sonuçları çalışanlarla internet ortamında paylaşırken, ertesi gün fabrikanın duvarlarına Clio'nun birinci seçildiğine ilişkin posterler yapıştırıldı. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da, Linkedin hesabından paylaştığı mesajında "Yeni Clio'muzun başarı hikayesinde en büyük paya sahip olan değerli Oyak Renault ailesini yürekten kutluyorum" dedi.



TOGG'A İLK ÖDÜL

OTOMOTIV Gazetecileri Derneği'nin Türkiye otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü, bu yıl Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aldı. Son dönemde Türkiye otomotiv sanayisinin en önemli girişimi olarak öne çıkan TOGG'un, birden fazla şirketi bir araya getiren ve dünyada bir başka örneği olmayan "iş modeli" nedeniyle bu özel ödüle layık görüldü. TOGG'un kuruluşundan bugüne kadar geçen iki yıllık süreç içinde OGD Özel Ödülü'nün kabul ettikleri ilk ödül olduğunu ifade eden TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinliğe özel gönderdiği video ile teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade etti.

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SALGINDA KÜÇÜKLER ÖNE ÇIKTI

Korona virüs salgını, ulaşım tercihlerini değiştirdi. İnsanlar sağlık endişesi ile toplu taşıma araçları yerine kişisel araçlara yönelirken, fiyatları daha uygun, şehir içinde kullanımı kolay modeller öne çıkmaya başladı.

Nissan Otomotiv Genel Müdürü Emre Doğueri de pandemi ile birlikte tüketici davranışlarının değişimine dikkat çekti. Bireylerin kişisel araçlara yöneldiklerini söyleyen Doğueri, "Bu şartlar altında araç alımına yönelen potansiyel müşterilerin birinci önceliği araçtaki fiyat fayda dengesi ve şehirde kullanım kolaylığı. Bu noktada Micra'nın da içinde bulunduğu B-Hatchback segmentinin fiyat aralığı, boyutları ve kullanım kolaylığı sağlayan teknolojik özellikleriyle ön plana çıkmasını bekliyoruz" dedi.



KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

Önceki nesil Micra'da kadın kullanıcı oranının yüzde 70 olduğunu söyleyen Doğueri, yeni Micra'da bu oranın değiştiğini söyledi. Yeni Micra'daki değişiklikler ile birlikte hedef kitlenin yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olduğunu kaydetti.

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SADECE SUV'LA İLK 3'E GİRECEK

Son yıllarda dünyada SUV rüzgarı esiyor. 2019'da dünyada 32 milyon adet SUV satıldı. Yapılan tahminlere göre SUV satışlarının iki yıl içinde 40 milyon adete ulaşması bekleniyor.

Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, pandemi ile birlikte doğanın öneminin anlaşıldığını ve Jeep markasının öne çıktığını söyledi. Jeep'in gelecek vizyonunu ile açıklamalar yapan Süslü, dünyada satılan her 5 SUV'dan birinin Jeep olmasının hedeflendiğini ifade etti. Süslü, şunları anlattı: "Türkiye'de 2018'de 100 bin adet civarında SUV satılırken bu rakamın 2022'e kadar 250- 300 bin adete çıkmasını bekliyoruz. 2022 hedefimiz, her 15 SUV'dan birini satarak 10 bin adede ulaşmak. Türkiye pazarında 10 bin barajını aşan nadir SUV markalarından biri olacağız. Sadece SUV satarak Türkiye'de premium pazarda ilk 3 oyuncu arasına girmek istiyoruz."