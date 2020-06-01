Otomotiv vites büyüttü

Otomotiv pazarı mayısta sokağa çıkış kısıtlamaları nedeniyle çalışma günü az olmasına rağmen hareketli bir ay yaşadı. Tahminlere göre 30-32 bin adet civarında satış gerçekleşti. Pazardaki hareketin normalleşmeyle birlikte haziranda artarak sürmesi bekleniyor

Koronavirüsle birlikte Avrupa otomotiv pazarında tüm dengeler değişti. Salgın tehdidine yönelik tedbirlerin yoğunlaştığı nisanda Avrupa'nın birçok ülkesinde satışlar yüzde 90'lara varan seviyelerde düşerken, Türkiye'de düşüş yüzde 14.6'da kaldı. Bu durum Türkiye'yi Avrupa otomotiv satışları sıralamasında yukarıya taşıdı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre Türkiye, nisanda toplam otomotiv satışlarında Almanya ve Fransa'nın ardından üçüncü oldu. Ticari araçta Avrupa üçüncüsü, otomobilde ise Avrupa ikinciliğine yükseldi.

Şimdi gözler mayısa çevrildi. Acaba Türkiye, koronavirüsle birlikte gelen bu konumunu mayısta da devam ettirebilecek mi? Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama mayısın nisana göre iyi geçtiği konuşuluyor. Tahminlere göre mayısta pazar 30-32 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Üstelik bu rakama sokağa çıkış kısıtlamaları nedeniyle çalışma günü az olmasına rağmen ulaşıldı. Özellikle mayısın son haftasında ciddi bir hareketlilik yaşandı.







Bu arada otomotiv sektöründeki tedarik sıkıntısı mayısta da etkisini gösterdi. Firmaların elinde talebi karşılayacak yeterli stok yoktu. Bu iki faktör olmasaydı satışların daha yukarı çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Mayıs 2019'da pazar 33 bin 16, 2018'de ise 72 bin 500 adetti. Mayıs tahmini gerçekleşirse, otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemini yakalayacak.

Avrupa'da ise henüz bir hareket yok. Türkiye, büyük ihtimalle mayısta da Avrupa'da ilk sıralardaki yerini koruyacak gibi görünüyor.



TURİZM DOPİNG YAPACAK

Nisan ve mayıs aylarında yaşanan canlılığın haziranda da süreceği tahmin ediliyor. Hatta haziranda beklentiler oldukça yüksek. Normalleşme ile birlikte hem pandemi nedeniyle ertelenen talep, hem ticari hayatın yeniden başlaması satışları olumlu etkileyecek. Küçük filo ihtiyacı olan KOBİ'lerin alıma geçmesi pazarı hareketlendirecek.

Turizme özel bir parantez açalım. Haziranda turizmin hareketlenmesi ile bu bölgelerde satışların artması bekleniyor. Ayrıca koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarından uzak durmak isteyenlerin talebi de devam ediyor.



TEDARİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Ayrıca Türkiye'deki fabrikalarda üretim adetlerinin artması ve ithal markaların siparişlerinin Avrupa'dan gelmesiyle birlikte, daha önceki aylarda yaşanan tedarik sorunu kısmen de olsa çözülecek. Böylece firmalar müşterinin talebini rahatlıkla karşılayabilecek. Bu durum satışlara olumlu yansıyacak. Ancak yine de pazarı tedarik belirleyecek. Otomotivciler bu durumu "Satış eşittir tedarik" olarak açıklıyorlar. Bugünden söylemek zor ama. Pazar tahminleri 45-50 bin adet arasında. Bu gerçekleşirse haziran satışları 2019'u sollayacak. 2019 Haziran'ında 42 bin 688, 2018'de ise 51 bin 37 adet binek otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı.