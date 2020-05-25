UFUK SANDIK

Koronavirüsten olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv sektörü hızla normalleşiyor. Salgın tehdidi, parça tedariğinde yaşanan sıkıntılar ve siparişlerin iptal edilmesi gibi gerekçelerle üretime ara veren otomotiv fabrikalarında çarklar, nisan sonunda dönmeye başladı. Mayıs başında ise tüm fabrikalar işbaşı yaptı. Otomotiv ana sanayinin üretime başlamasıyla birlikte tedarik sanayi firmaları da faaliyete geçti.

Fabrikalardan sonra şimdi sıra ofislere geldi. Yaklaşık iki ay boyunca işlerini evden yürüten çalışanlar, bayram sonrası ofislere dönmenin planlarını yapıyor. Hazırlık yapan markalardan biri Toyota Türkiye... Normalleşme sürecinde ilk etapta dönüşümlü gruplar halinde olmak üzere, haftanın belirli günlerinde ofiste mesaiye başlanacak. Daha sonra kademeli şekilde ofislerde çalışma süreleri artırılacak.

Otomotiv yetkili satıcıları da boş durmuyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnek çalışma ve randevulu müşteri ağırlama sistemine geçen, online satışlara ağırlık veren yetkili satıcılar, bayram sonrası normalleşme sürecine hazırlanıyor. Böylece otomotiv sektörü, bayramdan sonra korona öncesindeki günlerine dönecek.

Ancak koronavirüs sonrasında otomotivde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ofislerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik her türlü hijyen önlemi alınacak. Çalışma alanları her gün dezenfekte edilecek. Tüm alanlarda yapılacak bilgilendirme ve uyarı tabelaları ile de çalışanların bu konudaki farkındalığı artırılacak.

Yetkili satıcılar da çalışan ve müşteri sağlığı ile ilgili bir dizi yeni aksiyonu uygulamaya alacak. 'Showroom'larda sosyal mesafenin korunmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme uyarıları yer alacak. Sergilenen otomobiller her temas sonrasında dezenfekte edilecek.

ULUSLARARASI FİRMADAN HİJYEN DENETİMİ

'Showroom'larda koronavirüsü önlemeye yönelik sağlık kurallarını devreye alan markalar arasında bu işi sıkı tutanlar da var. Uluslararası denetim firmalarıyla çalışan DS gibi… Markanın İstanbul Etiler ve Ankara Çankaya'da hizmete açılan yeni 'showroom'larındaki hijyen kurallarının standartlara uygunluğu Bureau Veritas tarafından denetleniyor.

ULTRAVİYOLE IŞIKLA DEZENFEKSİYON

Bayram sonrasında 'showroom' trafiğinin artacağını düşünen markalar, müşterilerinin sağlığını korumak için teknolojik imkanlardan da yararlanıyor. Bu konuda hızlı davranan Peugeot Türkiye, bakteri ve virüsleri önleyen "Ultraviyole Işığı-UV" ile test araçlarını dezenfekte edecek. Peugeot Türkiye'nin ithal ettiği ultraviyole sistemleri, bayram sonrasında yetkili satıcılarda devreye girecek. Böylece test otomobilleri her müşterinin ardından UV ışınlarıyla dezenfekte edilecek.

Otomotiv sektörü bayram sonrasında normalleşmeye hazırlanıyor. Ancak bu koronavirüs önesindeki normal değil, koronavirüs sonrasındaki "yeni normal" olacak.