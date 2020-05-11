Türkiye yokuşu çıkıyor Avrupa geri viteste

Dünyada otomotiv satışları düşerken, Türkiye’nin pozitif ayrıştığı görüldü. Yılın ilk dört ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 26.3 büyüdü. Nisanda dünyanın birçok ülkesinde daralma yüzde 90’ları geçerken, Türkiye’de düşüş yüzde 14.6’da kaldı

Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Otomotiv satışları tüm dünyada hızla düşerken, Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk dört ayında yüzde 26.3 arttı. Binek otomobildeki artış yüzde 30,3, hafif ticari araç satışlarındaki artış yüzde 12,2 oldu. 2020 Ocak-Nisan döneminde 121 bin 455 adedi binek, 29 bin 405 adedi hafif ticari olmak üzere toplam 150 bin 860 adet araç satışı gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkışın kısıtlandığı nisanda da benzer bir durum yaşandı. Küresel otomotiv pazarı nisanda rekor seviyelerde daralırken, Türkiye otomotiv pazarı dünyadan farklılaşarak dikkatleri üzerine topladı. Nisanda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14.6 düşüşle 26 bin 457 adet oldu.







Avrupa'nın en büyük otomobil pazarları Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya'da rekor düşüşler yaşandı. Otomotivin şampiyonlar ligi olarak görülen beş ülkede satışlar adeta dibe vurdu. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük pazarı Almanya'da satışlar yüzde 61 düşüşle 120 bin adede indi. Fransa'daki düşüş yüzde 88.8, İspanya'da yüzde 95.1 ve İtalya'da yüzde 97.5 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşti. Nisanda Fransa'da 28 bin 43, İspanya'da 6 bin 883, İtalya'da yaklaşık 4 bin adet araç satıldı.



İNGİLTERE'DE DÜŞÜŞ YÜZDE 97

En dramatik düşüş İngiltere'de yaşandı. Nisan 2020'da otomotiv pazarı yüzde 97 düştü. İngiltere'de büyük çoğunluğu filo olmak üzere 4 bin 321 adet otomobil satıldı. Bu rakam 2019'un aynı döneminde 161 bin adetti. Böylece İngiltere otomotiv pazarı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü günlerini yaşadı.



HİNDİSTAN'DA SIFIR SATIŞ

Dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı ABD'de nisan satışları yüzde 60 geriledi. Yine dünyanın en büyük beşinci pazarı Hindistan'da nisan ayında bir adet bile otomobil satılmadı. Hindistan otomotiv pazarı sıfır çekti. 2019'da Hindistan'da toplam 3 milyon 288 bin adet araç satışı gerçekleşti.



DÜNYADA SADECE ÇİN'DE ARTTI

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de otomotiv pazarı toparlanmaya başladı. Dünyada hemen hemen her ülkede satışlar düşerken sadece Çin'de artış görüldü. Böylece dünyanın en büyük otomotiv pazarı, son iki yılda ilk kez nisanda büyüdü.



ÜLKEMİZ NEDEN AYRIŞTI?

* 2018-2019'dan bu yana ertelenen bir talep var.

* Piyasada oto fiyatlarının yükseleceğini düşünüp, erken alıma geçen tüketiciler talebi canlı tutuyor.

* Geçen yıllarda otomobil alıp, bu yıl satanlar yatırım araçlarından daha fazla gelir elde etti. Otomobili yatırım aracı gibi düşünenlerin sayısı çoğaldı.

* Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarından uzaklaşan ve otomobil satın almaya yönelenler talebi artırdı.

* Bayiler kapanmadı. Online olarak tüketicilere hizmet vermeye devam etti.