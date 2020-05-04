Evden çıkmadan oto almayı sevdik

Otomobil satın alma alışkanlıklarımız değişti. Eskiden otomobile dokunmadan karar veremeyen tüketici, koronavirüsle birlikte bayiye gitmeden online alım yapıyor

Koronavirüs otomotiv sektöründe satın alma alışkanlıklarını değiştirdi. Düne kadar otomobile dokunmadan, kapısını açıp kapatmadan, lastiğine ayağıyla vurmadan karar veremeyen tüketiciler, bugün bayiye gitmeden otomobil satın alıyor. Koronavirüsle birlikte uygulanmaya başlanan bu sistemle, satın alma süreci dijital yapılıyor. Müşteri, evden çıkmadan sanal yöntemle showroomu ziyaret edip, modelleri inceleyebiliyor. Satın alacağı otomobile karar verdikten sonra, satış danışmanı ile görüntülü pazarlık yapan müşteri, taşıt kredisi başvurusunu da online gerçekleştirebiliyor. Tüm işlemler bayi tarafından yapılırken, otomobil istenilen adrese temassız şekilde teslim ediliyor.

Citroen Pazarlama Direktörü Selen Alkım, hem bayilerin hem de müşterilerin uzaktan satış sürecine hızlı uyum sağladığını söyledi. Alkım, gelecekte online uygulamaların yaygınlaşacağını ve uzaktan satışın önemli bir kanal olacağını söyledi.







EVE TESLİMAT DA BAŞLADI

Nisanda dört binden fazla görüntülü görüşme talebi aldıklarını söyleyen Alkım, şöyle devam etti:

"Bu görüşmelerde, satış danışmanlarımız tıpkı bayide olduğu gibi aracı müşteriye görüntülü bir şekilde tanıttı. Böylece müşterilerimiz ilgilendiği modeli detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakaladı. Satışa dönen ve hatta bir diğer yeni hizmetimiz ücretsiz eve teslimatı tercih eden birçok müşterimiz oldu."



GÖRÜNTÜLÜ OTOMOBİL TANITIMI

Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Akman, online iletişim kuran müşteri sayısının arttığını söyledi. Görüntülü otomobil tanıtımlarına olan ilginin de yüksek olduğunu ifade eden Akman, ancak müşterilerin tam olarak eski alışkanlıklarından kurtulamadığını "Müşterilerin tabir-i caiz ise hala lastiğe ayakkabısının ucuyla vurmayı istediğini söyleyebilirim" sözleriyle anlattı.



YATIRIM ARACI OLDU

Fabrikanın yeniden üretime geçmesi ile bayilerin enerjisinin yükseldiğini, müşteri beklemek yerine telefonla aramaları hızlandırdıklarını anlatan Akman, "Biraz daha olumlu esen havayla bu aramalar karşılığını vermeye başladı. Son dört günde kontrat sayımızın arttırdık" dedi. Tüketicinin satın almaya eğilimli olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Akman, bunun nedenlerini şöyle anlattı: "Otomobilin fiyatı çok değerlendirdiği için satan ve araçsız kalanlar var. Geçen senelerde otomobil alıp, bu yıl satanlar mevduattan fazla gelir elde etti. Bunun yanı sıra yükselen kurlara karşı erken hamle yapmak isteyen ve otomobili yatırım aracı gibi düşünenlerin sayısı da oldukça fazla."