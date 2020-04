10 bin çalışan daha işbaşı yaptı

Bugün Oyak Renault ve MAN Türkiye’nin üretime başlamasıyla otomotivde 10 bin kişi daha işbaşı yaptı. Geçen hafta çalışmaya başlayan 15 bin kişiyle birlikte işbaşı yapanların sayısı 26 bin oldu

Koronavirüs salgınıyla birlikte üretime ara veren Türk otomotiv sanayisinde fabrikalar birer ikişer faaliyete geçiyor. Anadolu Isuzu, Honda Türkiye, Hyundai Assan, Karsan, Mercedes-Benz, Otokar, Türk Traktör'den sonra bugün de Oyak Renault ve MAN Türkiye üretime başladı. Ford Otosan ile Tofaş 4 Mayıs, Toyota Türkiye ise 11 Mayıs tarihlerinde faaliyete geçecek. Bugün üretime başlayan fabrikalarda 9 bin 927 kişi işbaşı yapacak. Böylece geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen fabrikalardaki çalışanlarla birlikte bu sayı 25 bin 710 kişiye çıkacak.



ÜÇ AYLIK SİPARİŞ VAR

Geçen hafta iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aksama olsa da fabrikalar hem iç pazar hem de yurtdışı siparişler için üretim yaptı. Honda Türkiye'nin Şekerpınar fabrikasındaki üretim, dört haftalık aranın ardından 20 Nisan'da yeniden başladı. İki vardiyada tam kapasite çalışan Honda Türkiye, hem iç pazar hem de ihracat için üretim planlarını yapıyor. Şirket, önceliğini şubat, mart ve nisanda satışları gerçekleşen siparişlere veriyor. Bu arada Honda Türkiye, koronavirüs nedeniyle verilen aradaki üretim kaybını yılın son çeyreğine kadar telafi etmeyi planlıyor.



İHRACATA ÖNCELİK VERDİ

i10 ve i20 modellerinin üretim üssü olan Hyundai Assan ise ağırlıklı olarak ihracat pazarları için çalışmaya başladı. Ancak üretim adetlerinin koronavirüs öncesindeki seviyeye gelmesi zaman alacak gibi görünüyor. Ana ihracat pazarları Almanya, İngiltere ve İtalya olan Hyundai Assan, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapmasının meyvesini bugün aldı. Ana ihracat pazarları daralan şirket, alternatif pazarlar için üretim yapıyor.



LASTİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Otomotiv yan sanayicileri de üretime başladı. Brisa, İzmit ve Aksaray fabrikalarında üretime 20 Nisan'da başlanıldı. Pirelli ise faaliyete bugün geçecek. Bosch 4 Mayıs, Federal Mogul ise 5 Mayıs tarihlerinde işbaşı yapacak.



FABRİKALAR HASTANE GİBİ

Geçen hafta üretime başlayan Honda Türkiye fabrikasında koronavirüse yönelik alınan önlemler şöyle:



✗ İletişimin sağlanması açısından mesaj kanalının dışında özel bir web sitesi oluşturuldu. Tüm bilgilendirmeler, mesajlar, yönlendirmeler bu site üzerinden yapılıyor

✗ Tüm çalışanlara maske, dezenfektan, ateş ölçer dağıtıldı.

✗ Birçok noktaya maske atıldığı için özel çöp kutuları konuldu.

✗ Ulaşımda servis kapasiteleri iki katına çıkartıldı. Her personelin oturacağı koltuk, değiştirilmemek üzere sabitlendi. Servis girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.

✗ Ana giriş noktalarına termal kameralar yerleştirildi.

✗ Yemekhane kapasitesi iki katına çıkartıldı. Çapraz oturma düzenine geçildi. Her bir oturan için saydam pleksi bölmeler yapıldı. Oturma yerleri sabitlenerek, çalışanların gelişi güzel değil her gün aynı yere oturması sağlandı. Bardak su, poşet ekmek ve kişiye özel paketlenmiş çatal-kaşık-bıçak hazırlandı.



ÜÇ LÜKS OTO KORONAVİRÜSE MEYDAN OKUDU

OTOMOTİV koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Virüs nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarda üretim durdu. Satışlar bıçak gibi kesildi. ACEA verilerine göre ilk üç ayda Avrupa otomotiv pazarı yüzde 26.1 düşüşle 3 milyon 564 bin adete geriledi. Bütün pazarlar daralırken, en büyük düşüş yüzde 34.7 ile İtalya, yüzde 32.7 ile Fransa, yüzde 31.6 ile Avusturya, yüzde 31.0 ile İspanya'da gerçekleşti. Aynı dönemde 4 markadan sadece üçünün satışları arttı. Diğer markaların satışları ise düştü. Koronavirüsten etkilenmeyen ve satışlarını artıran üç marka DS, Lexus ve Porsche oldu. Lüks segmentte yer alan bu üç markadan DS'in satışları yüzde 25.4 artışla 13 bin 84 adete, Lexus'un satışları yüzde 1.6 artışla 13 bin 348 adete, Porsche'nin satışları ise yüzde 25.8 artışla 16 bin 107 adete çıktı. Satışları en çok düşen markalar ise Smart (yüzde 84.2), Alpine (yüzde 79.9), Lada (yüzde 55.7) Mazda (yüzde 44.9), Alfa Romeo (yüzde 44.6), Jeep (yüzde 42.9), Honda (yüzde 41.4), Jaguar (yüzde 40.9) Opel (yüzde 44.0) oldu.



ABD'DE DÜŞÜŞ % 12.7

ÇIN'DE ilk üç ayda otomotiv satışları yüzde 45.2 düşüşle 2 milyon 832 bin adete geriledi. ABD'de ise toplam araç satışı yüzde 12.7 azaldı. İlk üç ayda ABD'de 3 milyon 476 bin adet araç satışı gerçekleşti. Hindistan'da satışlar yüzde 22.1, Japonya'da ise yüzde 10 düştü.