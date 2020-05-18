Avrupa’da 3’üncü olduk

Avrupa otomotiv satışları sıralaması değişti. Martta 7’nci sırada bulunan Türkiye, nisanda 4 ülkeyi birden sollayarak Almanya’nın ardından Avrupa’da 3’üncü oldu

Koronavirüs otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Türkiye nisanda Avrupa otomotiv satışları sıralamasında Almanya'nın ardından üçüncü oldu. Nisan 2020'de Almanya'da 120 bin 840 adet, Fransa'da 28 bin 43 adet, Türkiye'de ise 26 bin 485 adet araç satışı gerçekleşti. Mart sonunda listede 7'nci sırada yer alan Türkiye, nisanda 4 ülkeyi solladı. Türkiye daha önce 2012'de İspanya'yı sollayarak Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın ardından Avrupa'nın en büyük 5'inci pazarı olmuştu. Nisan 2020 Avrupa otomotiv satışları sıralamasında Türkiye'yi 20 bin 997 adetle Fransa 18 bin 916 adetle İsveç, 17 bin 786 adetle Polonya, 15 bin 373 adetle Hollanda ve 9 bin 382 adetle İsviçre izledi. Avrupa'nın en büyük 5 otomotiv pazarı arasında yer alan ülkelerdeki dramatik düşüş ise dikkat çekti. Martta listenin ilk sırasında bulunan İngiltere nisanda 4 bin 321 adetle 9'unculuğa, İspanya 4 bin 163 adetle 4'üncülükten 10'unculuğa, İtalya ise 4 bin 325 adetle 7'ncilikten 8'inciliğe geriledi.



MAYISTA PAZAR CANLI

Koronavirüse rağmen tüketicilerin otomobil iştahının kesilmemesi, bayilerin online yöntemlerle satışa devam etmesi, otomobilin yatırım araçlarından daha fazla kazanç sağlaması gibi nedenler pazarı canlandırdı. Avrupa'da birçok ülkenin satışlarındaki düşüş yüzde 90'ları geçerken, Türkiye'deki düşüş yüzde 14.6'da kaldı. Böylece Türkiye pozitif yönde ayrıştı. Nisandaki hareketin mayısta da artarak devam ettiği görülüyor. Ancak stok sorunu sürüyor. Ayrıca mayısta sokağa çıkma kısıtlamaları ve tatiller nedeniyle çalışılan iş günü sayısı daha az. Bütün bunlar pazar sonuçlarında etkili olacak. Beklentilere göre mayısta satışlar 30 bin civarında gerçekleşecek. Yeterli stok bulunduğu takdirde satışların 35 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyor.



'KARA NİSAN'DA TARİHİ ÇÖKÜŞ YAŞANDI

NISAN 2020, Avrupa otomotiv pazarında 'kara ay' olarak tarihe geçti. İngiltere'de otomotiv satışları yüzde 97 düştü ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü günlerini yaşadı. Fransa'da pazar yüzde 88.8 daraldı, satışlar 1950'deki seviyeye geriledi. İspanya'da düşüş yüzde 96.5 oldu. 1973'den bu yana istatistik tutulan ülkede en kötü ay Eylül 2012'de gerçekleşmişti. Nisanda yüzde 97.5 daralan İtalyan otomotiv pazarında bundan önceki en kötü ay 72 yıl önce yaşanmış, Nisan 1948'de sadece 2 bin 900 otomobil satılmıştı.



ARABİSTAN'DA SATIŞLARI KADINLAR ARTIRDI

2016'da yüzde 21.4, 2017'de yüzde 22.3, 2018'de ise yüzde 23.4 daralan Suudi Arabistan otomotiv pazarı 2019'da büyümeye başladı. Pazardaki büyüme 2020'de de devam ediyor. 2020'nin ilk üç ayında satışlar yüzde 28.6 arttı. Otomobil satışlarındaki artışın nedeni olarak kadınlar gösteriliyor. Arabistan'da Haziran 2018'ten itibaren kadınların otomobil kullanmasına izin verilmişti. Kadınların direksiyon özgürlüğü, otomobil satışlarına doping etkisi yaratmış gibi görünüyor.