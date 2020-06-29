Torpille servis randevusu

Yetkili servislere giren araç sayısı haziranda rekor seviyede arttı. İki-üç gün sonrasına servis randevusu alabilen kendini şanslı görüyor. Randevu için araya hatırlı kişi koyan, torpil yaptıran bile var

Haziran Türkiye otomotiv sektöründe ilginç bir ay olarak tarihe geçecek. Normalleşmenin de etkisiyle haziranda otomobile olan talep rekor seviyede arttı. Tüketiciler otomobil satın almak için bayilere koştu. Ancak birçoğu eli boş döndü. Bayiler stoklarında yeterli araç olmadığı için talebi karşılayamadı. Bugün itibariyle üretimi Türkiye'deki fabrikalarda gerçekleşen yerli otomobillerde 1 ay, ithal otomobillerde ise 3 aylık bekleme süresi var.

Haziran ayını ilginç yapan bir başka gelişme de servislerde yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda düşen servise giren araç sayısı haziranda rekor seviyede arttı. Koronavirüs nedeniyle tam kapasite hizmet veremeyen yetkili servisler, müşterilerin randevu taleplerine yanıt vermekte zorlanıyor. İkiüç gün sonrasına randevu alabilen kendini şanslı görüyor. Randevu için araya hatırlı kişi koyan, torpil yaptıran bile var.







65 YAŞ ÜSTÜ AKIN ETTİ

Servis talebinin artışında öne çıkan birkaç faktör var. Haziranla birlikte normalleşme adımları atıldı. İnsanlar sokağa çıkmaya başladılar. Bu yüzden otomobil sahipleri daha önceki aylarda öteledikleri periyodik bakımlarını yaptırmak için harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araçların bakımını yaptıramayan 65 yaş ve üstü insanların, bu dönemde servislere akın etmesi ise dikkat çekti.

Ayrıca LGS ve YKS sınavları sonrası tatile çıkmayı planlayanlar, yaz aylarında süresi ya da kilometresi dolacak otomobillerinin bakımını öne çekerek hızlıca yaptırmak istedi. Bu nedenle servislerde aşırı bir yoğunluk oluştu. Servisler koronavirüs önlemleri nedeniyle tam kapasite çalışamadığı için yoğunluğun daha sonraki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



KAPIYA TESLİM HİZMET

Bütün markaların yetkili servisleri Sağlık Bakanlığı'nın talimatları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda hareket ederek hizmet veriyor. Tüm tesisler ve servislerde bulunan araçlar dezenfeksiyon yöntemleriyle temizleniyor. Ayrıca kapıdan servis hizmeti veren markalar da var. Bu uygulamayla müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebiliyor. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim ediliyor. Bu uygulamada oldukça talep görüyor.