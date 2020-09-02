Çılgın Formula

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen Formula 1’in ekonomiye katkısı 100 milyon doları bulacak. Intercity İstanbul Park’taki yarışmayı 20 bini yabancı, 100 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Bilet fiyatları ise 30 TL

Türkiye'nin 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığı, tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan Formula 1 yarışması, 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da gerçekleştirilecek. 13-14-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'ini 20 bini yabancı 100 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Yarışmanın Türkiye ekonomiye katkısı ise 100 milyon doları bulacak. Bu rakamın içinde Formula 1 takımları ve yarışmayı izlemeye gelen ziyaretçilerin otel, ulaşım, yeme-içme vb harcamaları bulunuyor. Ayrıca yarışmayı 500 milyon kişinin izleyeceği hesaplandığında Formula 1'in Türkiye'nin tanıtımına sağlayacağı katkı da oldukça büyük.



GÜNLÜK 30 TL'YE BİLET

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix bilet fiyatları da en düşük günlük olarak 30 TL olarak belirlendi. Buna göre dünyadaki en ucuz F1 yarışı İstanbul'da izlenebilecek. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'in 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmesinde büyük emeği olan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, düzenlediği toplantıda organizasyonla ilgili detayları paylaştı. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tüm Türkiye'de büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, "Formula 1'i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek anlaşmayı tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için gururlu ve mutluyuz" dedi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi-manevi çok çaba harcadıklarını ifade eden Ak, "Bu projeyi bir kâr beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak belirledik. Intercity'nin kuruluşunun 30'uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için fiyat günlük 30 TL. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Gelecek hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



100 BİN KİŞİ PİSTTE İZLEYECEK

İNTERCİTY İstanbul Park'ın 200 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceğini söyleyen Ak, "En üst seviye tedbirleri uygulayacağız. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız" dedi.



FESTİVAL DÜZENLENECEK

ORGANIZASYON için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da söyleyen Vural Ak, şöyle devam etti: "Formula 1 hafta sonunda diğer bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring olacak. Bu kapsamda Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone, V Weekend Motoring Festivali de yer alacak."



OTELLERE YARAYACAK

FORMULA 1 organizasyonu turizme de yarayacak. Etkinlik döneminde otel fiyatlarının 250-300 euro bandında seyredeceğini aktaran turizmciler, Boğaz hattında oda fiyatlarının 1.000 euroyu aşacağını belirtiyor.

TÜROB/Müberra Eresin: Pandemi döneminde bu denli büyük bir organizasyonun İstanbul'a geliyor olması büyük bir prestij.

Molton Otelleri/İbrahim Halil Korkmaz: Uluslararası etkinliklerin yönü tekrar ülkemize dönüyor. Ben organizasyonun F1 ile sınırlı kalmayacağını bunun kongre gibi etkinlikleri de çekeceğine inanıyorum.

Haliç Movenpick/Ahmet Arslan: Bu organizasyon İstanbul'da açılmayan otellerin de kilidini açtı. Fiyatlar organizasyonun olduğu 3 günlük dönemde 250-300 euro bandında seyreder. Pilotlar boğaz hattındaki otellerde kalır ve onların da günlük fiyatları 1.000 euronun üzerine çıkar.