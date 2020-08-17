Otomotivde dört ayda 10 milyar $ ihracat

Avrupa’da otomotiv pazarlarında görülen toparlanma, Türkiye otomotiv ihracatına olumlu yansıyor. Otomotiv sanayicileri son dört ayda aylık 2.5 milyar dolarlık ortalama ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor

Pandemi nedeniyle nisanda dibe vuran Avrupa otomotiv pazarı, toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Avrupa'nın beş büyük pazarı arasında yer alan İngiltere, Fransa ve İspanya'da satışlar arttı. Almanya ve İtalya'da ise düşüşün hız kestiği görüldü.

JATO verilerine göre, temmuzda İngiltere'de otomotiv pazarı yüzde 11, Fransa'da yüzde 5, İspanya'da yüzde 1 büyüdü. Almanya'da yüzde 5, İtalya'da ise yüzde 11 düşüş gerçekleşti.

Avrupa'daki toparlanma Türkiye otomotiv sanayisi ihracat rakamlarına da olumlu yansımaya başladı. Haziran 2020 döneminde 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv, temmuzda ise 2 milyar 201 milyon dolar ihracata yükselerek bir önceki aya göre yüzde 9.2 artış kaydetti. Yılın ilk 7 ayındaki ihracat 13 milyar dolar oldu. Aslında otomotiv sanayisi 2020'e iyi başlamıştı. Ocakta 2.4 milyar dolar, şubatta 2.5 milyar dolar, martta 2.1 milyar dolar olan ihracat pandemi ile birlikte nisanda 596 milyon dolara kadar geriledi. Mayısta ise 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



YIL SONU HEDEFİ 25 MİLYAR $

Avrupa pazarındaki son iki aydır görülen büyüme, Türkiye otomotiv sanayisinde yüzlerin gülmesine neden oldu. Şimdi gözler ağustostan sonrası döneme çevrildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Avrupa pazarındaki toparlanmanın Türkiye'nin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını söyledi. Son iki aydır yeniden 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamlarına ulaşıldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Ağustos otomotiv sektöründe tatil ayı. Fabrikalar üretime ara veriyor. Dolayısıyla ağustos rakamları düşük gerçekleşiyor. Ağustosta 1 milyar dolar civarında bir rakam bekliyoruz. Sektör olarak esas hedefimiz eylül-aralık dönemi. Yılın son dört ayından umutluyuz. Her şey yolunda gittiği taktirde son dört ayda 2.5 milyar dolarlık aylık ortalamaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Yıl sonu hedefimiz 25 milyar dolar."