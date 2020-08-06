Temmuzda satış rekoru kırıldı

Otomotiv temmuzda yeni bir rekora imza attı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adete yükseldi

Türkiye otomotiv pazarında pandemiye rağmen yaşanan canlılık temmuzda da devam etti. Binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz'da yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adet oldu. Böylece otomotiv tarihinde en yüksek temmuz ayı satış rekoru kırıldı. Daha önceki en yüksek temmuz satışı 2015'te 83 bin adetle gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre temmuzda binek otomobil satışları yüzde 350.9 artışla 69 bin 427 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 610.7 artışla 17 bin 974 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına bakıldığında toplam pazarın yüzde 42.5, otomobil pazarının yüzde 50.5, hafif ticari araç pazarının da yüzde 18.1 arttığı görülüyor.

Ocak-Temmuz arası otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki artış ise yüzde 60.3 oldu. Toplam satışlar 341 bin 469 adete ulaştı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da "Önümüzdeki aylarda bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır" dedi.



120-130 BİNLİK TALEP VAR

Temmuzda yaşanan canlılığı Türkiye otomotiv pazarında en çok aracın satıldığı ay olan aralık ayına benzetenler oldu. Gerçekten de temmuzda beklentilerin üzerinde bir talep görüldü. Bu yüzden ay başında 70 bin adet olan satış tahminleri, daha sonra 85-90 bin adet seviyesine yükseltildi. Hatta yeterli sayıda araç olsa pazarın 120-130 bin adetlere çıkacağı konuşuluyordu.