Pandemide ‘pick-up’ moda oldu

Pick-up’lar pandemi ile birlikte yeniden moda oldu. Koronavirüsten korunmak ve kalabalıklardan uzak durmak için şehir dışına çıkmak isteyenler pick-up’lara yöneldi. Yıl sonunda satışların 2019’a göre iki kat artması bekleniyor

Pandemi, otomobil satın alma tercihlerini de değiştirdi. Koronavirüsten korunmak ve kalabalıklardan uzak durmak için şehir dışına çıkmak isteyenlerin sayısı çoğaldı. Bu nedenle offroad özelliklerine sahip pick-up'lara olan talep ciddi şekilde arttı. Ayrıca pick-up'ların kolaylıkla karavana dönüştürülebilmesinin de bu artışta payı var.



İKİ KAT BÜYÜYECEK

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında pick-up pazarı 2019'a göre yüzde 10 büyüdü. 2020 Ocak- Haziran döneminde 3 bin 428 adet pick-up satışı gerçekleşti. Sadece haziranda 770 adet pick-up satıldı. Hazirandaki artış ise yüzde 8 oldu.

Talebin yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre daha fazla artması ve 2020 sonunda pazarın 15 bin adet seviyesinde kapanması bekleniyor. Bu gerçekleşirse pick-up pazarı 2019'a göre ikiye katlanacak. 2019'da 7 bin adet pick-up satılmıştı.







EN BÜYÜK 20 PAZAR ARASINDA

Türkiye, dünyanın en büyük 20 pick-up pazarı arasında bulunuyor. Hem arazide hem şehirde kullanım imkânı bulunan pick-up'lar büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de Alman, İtalyan, Amerikan, Güney Koreli ve Japon markaların 9 modeli satılıyor. Bu modeller şöyle: Fiat Fullback, Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mercedes-Benz X Class, Nissan Navara, Mitsubishi L200, SsangYong Musso Grand, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok.



LÜKS SUV ARAÇLARA ALTERNATİF

Pick-up satışları Türkiye'de 2010'lu yıllarla birlikte artmaya başladı. 2017'de 20 bin 755 adetle satış rekoru kırıldı. Lüks SUV araçlara alternatif olan, vergi avantajı gibi nedenlerle büyük ilgi gören pickup'ların pazar potansiyelinin 30 bin adet olduğu konuşuluyordu. Daha sonraki yıllarda pazardaki daralmaya paralel olarak pick-up satışları da düştü. 2019'da pazar 7 bin adete geriledi. 2018 ve 2019'da pickup pazarının lideri olan Mitsubishi L200, 2020'nin ilk altı ayında da bu unvanını korudu. İlk yarıda 1.143 adetlik satışla pazardaki payını yüzde 33'e çıkardı.







KARAVANA İLGİ HAYLİ YÜKSEK

Pick-up'lar, aracın arkasındaki havuzluğa yerleştirilebilen yaşam kabini ile kolaylıkla bir karavana dönüşüyor. Piyasadaki her pick-up'a uygulanabiliyor. İçinde ocak, ısıtıcı, levye, buzdolabı, duş ve portatif tuvaletin bulunduğu karavanlar üç kişinin konaklayabileceği bir yaşam alanı sunuyor. Pandemi döneminde otele, pansiyona gitmek istemeyenler için alternatif yaratıyor.