Otoda Aralık bereketi yaşanıyor

Temmuzda otomotiv pazarında daha önce görülmemiş bir canlılık yaşanıyor. Bu canlılığı en çok aracın satıldığı ay olan aralığa benzetenler var. Tahminlere göre pazar stok sorununa rağmen 70 bine ulaşacak

Otomotiv pazarındaki mayıs ve haziran aylarında görülen canlılık temmuzda da devam ediyor. Kurban Bayramı'nın da etkisiyle showroom ve telefon trafiği yükseldi. Pandemi nedeniyle bayiye gitmekten çekinen online işlemlerle uzaktan, temassız otomobil satın almayı tercih etti. Bu canlılığı Türkiye otomotiv pazarında en çok aracın satıldığı ay olan 'aralığa' benzeten, beklentilerin üzerinde artan talebin 'kartopu' gibi yuvarlanıp, büyüdüğünü söyleyen de var. Tahminlere göre toplam pazar 70 bin adet seviyesine ulaşacak. Bu gerçekleşirse son 10 yılın en iyi üç ya da dördüncü temmuz satışı olacak. Ancak talebi karşılayacak sayıda araç olsa satışların 70 binin üzerine çıkacağı iddia ediliyor. Temmuzda en yüksek satış 2015'te 83 bin 836 adet, 2017'de 82 bin 297, 2013'te 71 bin 596 olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2019'un son çeyreğinden itibaren yaşanan stok sorunu temmuzda da sürüyor. Otomobil satın almak için bayiye koşan tüketici hayal kırıklığı yaşıyor. Talebi karşılayamayan bayiler birkaç ay sonrasına sıra yazıyor. Bekleme süresi Türkiye'de üretilen otomobillerde 1-2 ay, ithal otomobillerde ise 3 aya kadar çıkıyor. 'Talep çok, araç yok' şeklinde tanımlanabilecek bu sorunun çözülmesi ise zaman alacak gibi görünüyor.



YERLİLER İHRACATA ÇALIŞIYOR

Türkiye'de üretim yapan fabrikalarda kapasite kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak pandemi öncesi ağırlıklı olarak yurtdışına üretim yapan fabrikalar, bugün hem dış hem de iç pazardaki talebi karşılamakta zorlanıyor. Çünkü iç pazarda kesilmeyen otomobil iştahına, Avrupa'da artan talep de eklenince siparişlere yetişemez hale geldiler. Avrupa'da pazarların toparlanmaya başlaması da Türkiye'deki stok sorununu büyümesine neden oluyor. Daha önce Avrupa otomotiv pazarının dibe vurması nedeniyle, birçok firma Avrupa'dan araç bulup, Türkiye'ye getirebilmişti. Ancak bugünlerde bu pek kolay değil. Otomotiv firmalarının kendi pazarlarına öncelik vermesi nedeniyle, Türkiye'ye kontenjan dışında araç gelmesi zorlaşıyor. Son günlerde otomotivciler işi gücü bırakıp tüm mesailerini stok sorununu çözmeye harcıyormuş. Bu yüzden ithal markaların Avrupa'daki merkezlerle telefon trafiği artmış. 2020'de pazarın büyüklüğünü, firmaların pazar paylarını merkezlerle yapılan telefon görüşmeleri belirleyecek gibi görünüyor.

