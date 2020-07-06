Dünyanın 1 numarası oldu

Türkiye, ilk altı ayda dünyada otomotiv pazarı büyüyen tek ülke oldu. Haziranda ise Fransa, Çin ve Tayvan’la birlikte otomotiv pazarı büyüyen birkaç ülke arasında yer aldı. Yüzde 66.3’le ise bu üç ülkeyi artış hızında solladı

Otomotiv koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Dünyada birçok ülkede satışlar bıçak gibi kesilirken, Avrupa'da otomotiv sektörü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü günlerini yaşadı. Türkiye ise pandemi döneminde dünyada ayakta kalan birkaç ülkeden biri oldu. Tüm dünyada otomotiv satışları tarihi düşüşler yaşandı. Bu dönemde Türkiye dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Birçok ülkede otomotiv pazarları yüzde 90'ların üzerinde gerilerken, Türkiye'de düşüş sınırlı seviyede kaldı. Nisanda yüzde 14.6, mayısta ise yüzde 2.4 düşüş görüldü. Haziranda ise pazar büyüdü.



YÜZDE 66.3'LÜK ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre haziranda otomotiv satışları yüzde 66.3 artışla 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. Binek otomobildeki artış yüzde 58.4, hafif ticari araç satışlarındaki artış ise yüzde 108.7 oldu. Haziranda toplam pazar bir önceki aya yani mayısa göre ise yüzde 120 büyüdü. Haziran rakamlarının etkisiyle otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artışla 254 bin 68 adete çıktı. Haziranda dünyanın hemen hemen her ülkesinde düşüş yaşandı. Türkiye, Fransa, Çin ve Tayvan'la birlikte otomotiv pazarı büyüyen birkaç ülke arasında yer aldı. Fransa'da satışlar yüzde 1.2, Tayvan'da yüzde 8.2, Çin'de ise yüzde 11.0 arttı. Türkiye haziranda yüzde 66.3'le dünyada satışlarını en çok artıran ülke oldu. İlk altı aylık sonuçlara göre yapılan değerlendirmede ise dünyada otomotiv pazarının büyüdüğü tek ülkenin Türkiye olduğu görüldü.



OTOMOTİVDE YÜZLER GÜLÜYOR

✘ Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Ekonomiye güven ile birlikte kamu bankalarının düşük faizli finansman imkanının uzatılmasının etkilerini haziranda daha çok görüldü. İlk altı aylık sonuçlar, üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyallerini verdi.

✘ Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Mart ve Nisan 2020 döneminde ertelenen talep, pandemi etkisi ile artan toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve ulaşılabilir faiz koşulları ile birlikte pazara büyük bir dinamizm geldi.

✘ Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: Talep artışı haziranda zirve yaptı. Yılın ikinci yarısında da bu pozitif hava sürer. Mevcut şartlar devam ederse bu olumlu hava 2021'de devam eder.

✘ Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç: Mayıstan itibaren pazarda kademeli olarak gözlenen pozitif seyrin yılın ikinci yarısında da süreceğini umut ediyoruz.



PAZAR TAHMİNİ 700 BİN ADETE ÇIKTI

HAZIRANDA otomotiv pazarının 71 bin adet gerçekleşmesi yıl sonu hedeflerinin yukarı yönlü revizyon edilmesine neden oldu. Yıla 600 bin adetlik pazar tahmini ile başlanırken, pandemi ile birlikte bu tahmin 450- 500 bin adetlere gerilemişti. Haziranda gerçekleşen satış rakamları ile birlikte yılsonu pazar tahmini 650-700 bin adetlere yükseldi.