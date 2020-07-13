22 milyar TL’lık yatırımla Bursalı oluyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa-Gemlik’teki üretim tesislerinin temeli atılıyor. ÇED raporu, imar izni ve inşaat ruhsatı alınan fabrika inşaatının, zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte 16 ayda tamamlanması hedefleniyor

22 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek olan Türkiye'nin Otomobili projesinde önemli bir adım daha atılıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki fabrika inşaatında ilk kazma bu hafta sonu vuruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek temel atma töreni 18 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Zemin etütleri yapılan, ÇED raporunun ardından, imar izni ve inşaat ruhsatı alınan fabrika kaba inşaatının 12 ayda tamamlanması hedefleniyor. Ancak, öncelikle fabrika zemininin iyileştirme çalışması yapılacak. Bu çalışma 3-4 ay içinde gerçekleşecek. Böylece fabrika inşaatı 15-16 ayda tamamlanacak.

TOGG'un Gemlik tesisleri, Türkiye otomotiv sanayisinin merkezi konumunda bulunan Bursa'daki dördüncü fabrika olacak. Oyak Renault, Tofaş ve Karsan Bursa'da üretim yapıyor.

Fabrika, Gemlik'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 milyon metrekarelik arazinin 1 milyon metrekaresine kurulacak. Söz konusu arazi Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Arazinin tahsisi 30 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti. Kullanım hakkı 2077 kadar TOGG'a ait olacak.







LİMANI VAR

Fabrika arazisinde bir de liman bulunuyor. TOGG, Ford Otosan'dan sonra limanı bulunan ikinci fabrika olacak. Liman 2024'den itibaren öncelikli olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı planlayan TOGG'a büyük avantaj sağlayacak. Bu sayede üretilen araçların sevkıyatı deniz üzerinden yapılabilecek.

Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin kalbinin attığı Bursa'ya 10 dakikalık mesafedeki fabrika, Osmangazi Köprüsü'ne ise 1 saat uzaklıkta bulunuyor. Fabrikanın hem Bursa'ya hem de İstanbul'a yakın olması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Köprünün diğer ucundaki Gebze'de de otomotiv devlerine üretim yapan çok sayıda tedarikçi firma bulunuyor.



SERİ ÜRETİM 2022'DE

Fabrikada deneme üretiminin 2022 ortalarında, seri üretimin ise 2022 sonu itibarıyla başlaması planlanıyor. Yıllık 175 bin adetlik üretim kapasitesine sahip fabrikada yüzde 100 elektrikli toplam 5 farklı model üretilecek. 4 bin kişinin istihdam edileceği fabrikada 2023'e kadar toplamda 1 milyon araç bantlardan inecek. TOGG'un satışa sunacağı ilk model C-SUV olacak. Yaklaşık 18-24 ay sonra C-Sedan modeli yola çıkacak. Bu iki modeli C-Hatchback ve B segmentinde bir SUV izleyecek. Ardından C-MPV satışa sunulacak.







ALMAN MÜHENDİSLİK DEVİ YERLİ OTO İÇİN GELDİ

Türkiye otomotivde çekim merkezi olmaya devam ediyor. Alman mühendislik şirketi EDAG yerli otomobil için Türkiye'ye geldi. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde ofis açan şirketin yeni ofisindeki ilk mühendislik projesi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile gerçekleştirilecek.

EDAG Grubu, geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu TOGG ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak ilk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere çalışıyor. EDAG şimdi de Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak.

TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye Ofisi'nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO'su Cosimo De Carlo, Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG'la başarılı bir iş birliği yürüttüklerini söyledi. De Carlo, "Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye'de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG'un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde konuştu.

EDAG Grubu COO'su (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi) Harald Keller de Bilişim Vadisi'ndeki merkezin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek "TOGG ile iş birliğimizle, Türkiye'nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. 360 derece araç mühendisliği yetkinliklerimizi Türkiye'deki otomotiv endüstrisine sunmaya karar verdik. Türkiye'deki potansiyel müşterilere EDAG'ın uluslararası ağına erişim imkânı sağlayarak küresel ulaşım mühendisliği uzmanı olarak konumumuzu güçlendiriyoruz" dedi.







'DÜNYANIN EN İYİLERİYLE ÇALIŞIYORUZ'

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise, "TOGG için yola çıkarken, 'varsa Türkiye'den firmalarla, henüz Türkiye'de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız' demiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG'ın TOGG'un çekim alanına girerek Türkiye'ye ve Bilişim Vadisi'ne gelmiş olmasını 'Mobilite Ekosistemi' oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum" dedi.