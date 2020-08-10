Dizel otonun yerini benzinli aldı

Avrupa’da dizel otoların pazar payı düşüyor. Dizellerin yerine hibrit ve elektrikli araçlar geliyor. Türkiye’de de dizellerin payı geriliyor. Ancak dizelin payını benzinli ve otogazlı araçlar alıyor

Avrupa'da dizel otomobillerin pazar payı düşüyor. Dizeller yerini hibrit ve elektrikli otomobillere bırakıyor. JATO verilerine göre Avrupa'da dizelin payı 2020 Haziran'da bir önceki yıla göre yüzde 31'den yüzde 28'e geriledi. Benzinli otomobillerin payı yüzde 60'dan yüzde 53'e indi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 7'den 17'e yükseldi.



TÜRKİYE AVRUPA'DAN FARKLI

Türkiye'de de benzer şekilde dizel otoların payı geriliyor. Ancak Avrupa'dan farklı olarak dizellerin yerini benzinli ve LPG'li otolar alıyor. Hibrit otoların satışları her yıl artmasına rağmen pazar payları Avrupa'dan düşük seviyede gerçekleşiyor.







Bunun nedenleri arasında teşviklere rağmen hibrit otomobil satış fiyatlarının yüksek olması gösteriliyor. Bu yüzden tüketiciler daha ekonomik olan benzinli ve otogazlı modellere yöneliyor. Ayrıca Türkiye'de pazarda satışa sunulan hibrit model sayısı da Avrupa'ya göre düşük.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) son üç yıllık rakamlara bakıldığında bu durum açıkça görülüyor. Dizelin payı gerilerken, benzinli ve otogazlı otomobillerin payı artıyor.

Bu eğilim 2020'de devam ediyor. ODD verilerine göre yılın ilk 7 aylık döneminde 114 bin 936 adet dizel otomobil satıldı. Dizellerin payı 56.10'dan yüzde 42.1'e indi. Bu dönemde 137 bin 446 adet benzinli otomobil satıldı benzinli otoların pazar payı yüzde 36.6'dan 50.3'e yükseldi. İlk 7 ayda 12 bin 320 adet otogazlı otomobil satılırken, pazardaki payı yüzde 3.97'den yüzde 4.5'e çıktı.







Hibrit otomobillerin satışları 2019'un aynı dönemine göre artmasına rağmen, pazar payında küçük de olsa bir düşüş gerçekleşti. Temmuz sonu itibariyle hibrit otomobillerin satışları 5 bin 495 adetten 8 bin 129 adete yükseldi. Pazar payı ise yüzde 3.20'dan yüzde 3.0'a geriledi.



HİBRİT MODEL SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de BMW, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Subaru, Toyota ve Volvo gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. DS, Jeep, Mitsubishi, Renault ve Suzuki'nin hibrit pazarına girmesi bekleniyor. Yeni markalarla birlikte satışa sunulan hibrit model sayısı artacak.